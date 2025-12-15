Wendy Guevara estará en la casita de Bad Bunny en su gira

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La creadora de contenido Wendy Guevara será una de las invitadas a "la casita" del cantante Bad Bunny, el escenario alternativo que el boricua ha dispuesto para su gira "Debí tirar más fotos world Tour", así lo confirmó la ganadora de la primera temporada de "La casa de los famosos México".

En días anteriores, la líder del team infierno ya había adelantado que un cantante muy famoso la había invitado, personalmente, a uno de sus conciertos, aunque sin revelar la identidad de su anfitrión.

Sin embargo, en un reciente video, Wendy confirmó que se le verá en "la casita" de Bad Bunny, lo que no reveleó fue qué día será parte de este evento en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, pues, parece ser que no pudo asistir por temas de agenda.

"Hermanas, estamos viendo las fechas para 'la casita', porque ayer estaba en León, pero voy dos días a la Ciudad de México. Yo no iba a decir nada, pero ya salió", señaló la influencer en sus redes sociales.

Por ahora, no se sabe con certeza en cuál de los conciertos que le quedan al "Conejo malo" subirá Wendy, pero las fechas que aún tiene por cumplir en la capital del país son, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre del 2025.

Los famosos que ha subido a la casita de Bad Bunny en CDMX

La presencia de famosos en "la casita" de Bad Bunny a lo largo de su gira no es sorpresa, ya que desde su residencia en el Choli de PR se vio desfilar a algunos como Kylian Mbappé, Shaquille O'Neal o Belinda.

En México han hecho lo propio luminarias del calibre de Diego Boneta, Ana de la Reguera, Renata Noti, Galilea Montijo, la influencer Kim Migneault, Luisito Comunica y más, pero ahora la atención está centrada en Wendy Guevara que bailará las mejores canciones del conejo malo desde un lugar privilegiado.