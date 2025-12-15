Luis García aprovecha la oportunidad y se corona campeón

TOLUCA, Méx., diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- Tranquilo y sereno, Luis García apareció tras una noche que cambió su historia con Toluca. De suplente pasó a titular en la final y respondió con personalidad. Atajó dos penaltis y sostuvo al equipo en los momentos de mayor tensión. El resultado fue un nuevo título que lo coloca en primer plano.

La disputa por el arco fue una constante durante el Apertura 2025. García y Hugo González compitieron semana a semana por el once inicial. Un error en la ida inclinó la balanza y abrió la puerta para el guardameta jalisciense. Antonio Mohamed tomó la decisión sin titubeos.

El técnico envió a García al ruedo y el portero respondió con solvencia. Durante los 90 minutos firmó atajadas clave que mantuvieron con vida a Toluca hasta los penaltis . El equipo ganó confianza desde atrás y empujó hasta el final. La final se definió desde el carácter.

En zona mixta, ya con el bicampeonato asegurado, García agradeció la oportunidad. Reconoció el respaldo interno y el trabajo colectivo que sostuvo al plantel. "Sí, claro, el final que todos esperábamos. Estoy muy contento. Fue una decisión del profe. Estoy muy contento con la oportunidad. Pero, como ya lo había dicho y ya lo dije, la decisión fue de todos, tanto de Hugo como de todos los que trabajamos en todo el torneo. Y bueno, lo hicimos para ellos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El guardameta explicó la preparación previa y destacó el apoyo desde la banca. Subrayó el estudio del rival y la comunicación constante. "Nosotros estudiamos al rival. Lo estudiamos, pero bueno, ya lo último son decisiones que uno toma. Tanto Hugo, que también estaba apoyando mucho desde la banca, le agradezco mucho. Y bueno, esto es colectivo, es trabajo de equipo. Bueno, él habló conmigo. El respaldo siempre había estado ahí. Y bueno, es una noticia que me tomó por sorpresa. Pero como te digo, yo siempre trabajo y siempre estoy preparado para cualquier situación".

García cerró con un mensaje de unidad y agradecimiento a la afición. Rechazó el rol de héroe y apuntó al esfuerzo común. "Mucha garra, mucho esfuerzo, de todos. La verdad que el equipo siempre estuvo a la altura. Y también agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros". "El héroe son todos. La verdad que el esfuerzo que demostró el equipo fue muy bárbaro. Y bueno, agradecerle a cada uno de los que fueron parte de este bicampeonato.

-----Hugo González acepta la decisión del "Turco"; el grupo por encima de todo

Para Hugo González, quedar fuera de la final de vuelta no rompió el ánimo. Al contrario, impulsó su respaldo al grupo desde la banca. El ex de Rayados acompañó a Luis García y sostuvo el mensaje de equipo.

El arquero asumió el momento con madurez y aceptó la determinación del cuerpo técnico. "Entenderla es complicado, al final del día es una final, lo más importante es esto (muestra la medalla), la copa, el quedar campeones. Es lo que nos tocó vivir en este torneo y lo aceptamos. Hay que estar aquí para equivocarse, el que no esté aquí no se va a equivocar nunca".

González dejó claro que el objetivo superó cualquier interés personal. La prioridad fue competir y cerrar el torneo en lo más alto. El vestidor respaldó la decisión y celebró el resultado.

Por último, el portero destacó el peso histórico del logro para Toluca. Apuntó al lugar del club entre los grandes del futbol mexicano. "Es importante empatar en títulos a Chivas, un equipo histórico, pero estamos escribiendo historia. Toluca es grande, el que diga lo contrario no sabe", finalizó en zona mixta.