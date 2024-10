Debate entre Wendy Guevara y Eduardo Verástegui en Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el exactor y ahora activista conservador Eduardo Verástegui dijera que la youtuber tans Wendy Guevara era "un vato", Guevara reaccionó a estos comentarios que han dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues aunque algunos coinciden con lo dicho por Verástegui, otros tachan sus dichos como transfóbicos.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la transfobia es el rechazo que sufren las personas transgénero al transgredir el sistema sexo/género socialmente establecido. Estas personas están en situación de especial vulnerabilidad y sufren un alto grado de marginación, violencia y comportamientos discriminatorios que vulneran sus derechos humanos.

Durante un par de entrevistas en Telemundo, el exactor de la telenovela "Soñadoras", recalcó que Wendy era un hombre, tal como lo expresó en redes, donde dijo, al igual que el youtuber Adrián Marcelo, que Mario Bezares no era el primer hombre en ganar "La casa de los famosos México", sino el segundo, pues el primero había sido Wendy.

"Acaba de terminar una entrevista que me hicieron para Telemundo. Entre otras cosas, me preguntaron qué opinaba de Wendy Guevara, a lo que solo respondí: Es hombre. Cuando lo conozca, opinaré. La verdad no es una opinión, es la verdad", expresó Verástegui en un mensaje en X.

En un segundo mensaje, Eduardo reiteró: "Buen día, familia. Aquí sigo en Telemundo, acabo de terminar la primera entrevista del día y, una vez más, me preguntaron lo mismo, y yo respondí lo mismo: Wendy es un vato".

Despreocupada y con su singular estilo, Wendy Guevara respondió que ya estaba enterada de lo que Eduardo Verástegui había dicho sobre ella, lo calificó como alguien de doble moral y subrayó que no está para "levantar carreras".

"Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese que dice que soy hombre, el ese no sé qué Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jota tapada; en su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral; ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras".

Wendy, no quiso entrar en detalles ni extenderse más sobre Verástegui, pero resaltó que el tiempo de Eduardo ya había pasado, así como el de ella que pasará en algún momento.

"Ya pasó su tiempo, el mío ya también va a pasar un día", dijo despreocupada durante un "En Vivo" en un automóvil.

Wendy, ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos México", ha dicho que está acostumbrada a ese tipo de comentarios sobre su identidad y su aspecto.