Wendy, Jorge, Poncho y Bárbara, los nominados de "La casa de los famosos México"

Wendy Guevara fue nominada por primera vez dentro de "La casa de los famosos México", en la recta final del reality, la llamada "perdida" podría salir de la casa si no es salvada por el público, a la lista con este riesgo se suma Poncho de Nigris, Jorge Losa y Bárbara Torres; ayer, por primera vez, las nominaciones se hicieron cara a cara y no en el confesionario.

"La Barby" fue quien le dio dos puntos, "de chocolate" a Wendy, así lo expresó, sin embargo, éstos fueron suficientes para que saliera entre los nominados; Jorge fue el que más puntos recibió seguido por Bárbara y Poncho, hoy, "la Barby", por ser líder de la semana, podrá salvar a uno de los participantes.

Wendy es uno de los rostros más carismáticos de la casa, para gran parte del público y varios de sus compañeros, merece ser la ganadora del reality, y aunque ella cree que una mujer trans no podría ganar un reality de este calibre, las posibilidades de que esto suceda son altas.

Ayer miércoles, después de que se dieron a conocer las nominaciones, los seguidores de la youtuber, que se dio a conocer gracias al viral video 2017 de "las perdidas", comenzaron a volcar su apoyo con memes y viralizando varios de los momentos más divertidos de Wendy dentro de la casa, donde se ha llevado muy bien con todos los habitantes, sobre todo con Nicola, el peruano con el que ha levantado sospechas de romance.