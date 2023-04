Wendy toma protagonismo en la nueva historia live action de Peter Pan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- ¿Cómo fue que, dentro del cine, el nombre de Wendy quedó olvidado en los títulos de las diferentes adaptaciones de la obra de J. M. Barrie?

La película animada de Disney de 1953 se tituló "Peter Pan", así nada más, aunque antes ya habían hecho otro filme mudo en los años 20 bajo el mismo título. A ellas le siguieron la animada "Regreso al país de Nunca jamás" (2002); "Hook", de 2001 y donde el protagonismo recayó en el villano y en Peter; "Peter Pan, la gran aventura" (2002) y "Pan, viaje a Nunca jamás" (2015). Títulos que nunca mencionaron a ese personaje central a pesar de que la obra original se titulara "Peter Pan y Wendy".

Así fue hasta que se estrenó por Disney+ la cinta "Peter Pan y Wendy" adaptación en live action (acción real, es decir, con personas) de la obra de J. M. Barrie y de la versión animada de 1953 de la misma productora.

La cinta arranca con la historia ya contada antes: los hermanos Wendy, John y Michael (Juan y Miguel en español), reciben una noche la inesperada visita de Peter Pan, el protagonista de sus cuentos y quien llega para llevarlos al país de Nunca jamás justo ahora que Wendy ya está haciéndose mayor.

Con la ayuda del polvo de hada de Campanilla (Tinkerbell, en inglés) y de pensar en recuerdos felices, los niños vuelan sobre Londres rumbo a ese lugar (en la segunda estrella a la derecha) en el que jamás tendrán que preocuparse por crecer, sin embargo, ya estando ahí se encontrarán con el peligro de los piratas y descubrirán que, tal vez, no es tan malo crecer.

Pero entre la presentación de los personajes clásicos como Peter (Alexander Molony, un Peter Pan más diverso, con cabello negro y un tono de piel más oscuro) y el capitán Garfio (Jude Law), nos vamos dando cuenta de que en esta ocasión Wendy (Ever Anderson, hija de Mila Jovovich) es quien tomará mayor protagonismo, demostrando la fuerza que ya se había explorado un poco en otras cintas pero que en esta reivindica todavía más al personaje y, de paso, a las niñas dentro de las historias de aventura y acción.

Wendy nos ayuda a cuestionarnos cosas como, por ejemplo: por qué Peter no quiere crecer, a qué le teme, cómo surgió su eterna batalla contra el capitán Garfio, cuáles son los sueños de los niños perdidos, de dónde vienen, existe la posibilidad de que, tal vez, puedan tener una familia fuera de Nunca jamás... ¿?

Además, a Wendy se suma la princesa Tigrilla (Alyssa Wapanatâhk) a quien no salva Peter, sino todo lo contrario; y Campanilla, o Tinkerbell (Yara Shahidi, actriz de piel oscura), quienes hacen que se enfatice la personalidad de Peter: quien así como es valiente, también es egoísta.

Se sabe más sobre los personajes

Es ahí que se nos revela el misterio del origen de Hook: (spoiler alert) James Hook era el amigo de Peter, quien lo echó cuando era niño, porque Hook quería encontrar a su mamá, fue entonces que al estar perdido fue rescatado por los piratas y creció para convertirse en el Capitán (aquí resulta un poco injusto juzgar a Peter por sus acciones, pues después de todo sigue siendo un niño).

Al final la cinta funciona bien, da una nueva visión y profundidad a los personajes, quienes tienen la esencia de otros filmes, pero también otras cualidades más actuales.

En cuanto a Garfio (Hook) si lo comparamos con otros puede quedar un poco gris, pues en esta ocasión Jude Law hace un personaje menos caricaturesco que por ejemplo el de Dustin Hoffman de los 90, pero funciona.

Eso sí, algo que nos quedó a deber es mostrar un poco de Nunca Jamás, eso sí, se agradece que el conflicto amoroso quedara de lado pues ni Wendy ni Campanilla, ni Tigrilla, se sienten enemistadas porque quieran a Peter.