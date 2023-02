Will Smith regresa a "Soy leyenda 2"

A-AA+

Ya es oficial, la exitosa cinta "Soy leyenda" regresará a los cines con una secuela, en la que Will Smith repetirá protagónico, pero en esta ocasión no estará solo, sino que compartirá créditos con el actor Michael B. Jordan.

El libreto de esta cinta de la que aún no se tiene definido el título, ya se está creando y según la productora y escritora Akiva Goldsman, tendrá más cercanía a la narración original de la novela de Richard Matheson, en la que se basó la primera parte del filme.

En ese entonces, Smith interpretó al doctor Robert Neville, un científico que se sacrifica en favor de la humanidad, sin embargó, los creadores no utilizarán este desenlace para continuar la historia; más bien se basarán en el final alternativo que apareció en el DVD, en donde Neville sobrevive.

"Soy leyenda", estrenada en 2007, recaudó 585 millones de dólares en todo el mundo y su segunda parte arrancará 10 años después, de acuerdo con Deadline.

"Nos remontaremos al libro original de Matheson, y al final alternativo en lugar de usar el final publicado en la película original. De lo que Matheson hablaba era de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin, eso es algo muy interesante que vamos a explorar.

Sobre el papel que interpretará B. Jordan en la trama no se ha dado ningún detalle, pero su participación ya fue confirmada.