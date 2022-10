William Levy vuelve al modelaje

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- William Levy es de esos galanes que más de una quisiera tener en su mesita de luz para contemplar todas las noches antes de cerrar los ojos. Pero la realidad es que él es solo un actor que podemos ver en la televisión. Si bien está preparando la serie Montecristo, lo cierto es que por el momento solo podemos conformarnos con verlo en algunas publicidades.

Sin duda, William Levy es todo un ícono en el mundo de la moda también. No por algo fue por este lado donde encontró sus inicios en la industria del entretenimiento. Pero esta mega producción para la colección de otoño de El Corte Inglés encabezada por la firma de Emidio Tucci ha dejado a más de uno sin aliento.

Desde hacía mucho los seguidores de William Levy rogaban que algún día recuperar esta faceta menos desarrollada del actor. Fue en España donde el protagonista de "Café con aroma de mujer" recibió la propuesta de volver a modelar. A juzgar por las fotografías y los comentarios bajo ella no ha perdido el toque de modelo.

William Levy luce como hombre perfectamente guapo sin necesidad de desfilar. Pero lo cierto es que con esta colección de trajes de otoño-invierno hemos caídos rendidos a sus pies. ¿Puede ser que nada le quede mal a este hombre? Sí, puede ser y así lo delatan las fotos del álbum que la firma Emidio Tucci ha ido colgando en sus redes sociales.

Elegancia, sencillez y calidad son las cualidades de esta marca que encontró en William Levy la mejor manera de representarlas. Las fotografías fueron tomadas en las calles de Madrid donde el actor aún se encuentra terminando con la producción de Montecristo. Pero no todo se quedó en fotos para esta campaña, ¿ya checaste el video?, material sin desperdicio sin duda.