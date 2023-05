Willie Colón arma fiesta salsera y recuerda a Tina Turner en el Auditorio Nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El cantante de origen puertorriqueño Willie Colón, dejó corazón y pulmones en el escenario del Auditorio Nacional, al ofrecer un concierto con lo más representativo de su repertorio, como parte de su gira "The King of Salsa", con la cual se despidió del público mexicano por cuestiones de salud.

El cantante explicó que debido al Covid-19 que padeció la Ciudad de México es todo un reto para él por la altura, así que llegó cuatro días antes para aclimatarse pero de nada le valió, porque el aire le faltaba, así que advirtió que si en un momento determinado desaparecía era porque salía a tomar un poco de oxígeno.

Acto seguido y ante la algarabía del público, tomó su trompeta y ejecutó la introducción de su gran éxito "Idilio", la cual fue cantada por todos los presentes. Si bien Willie se apoyó en sus dos coristas para interpretarla, la gente disfrutó igual tomando los pasillos para bailar.

En este concierto Willie Colón abrió un espacio para recordar a Tina Turner, cuya imagen apareció en la pantalla principal, y destacó que fue una artista que rompió barreras en la música, sobre todo para las mujeres, y le dedicó Gitana, "con respeto y cariño para una grande que se nos fue".

Fue en esta pieza que efectivamente, durante un solo de guitarra Willie salió del escenario y su equipo ya lo esperaba para ayudarlo a ir a la piernas del escenario, por un descanso y un poco de oxígeno, mientras la gente lo ovacionaba para animarlo, tres minutos después ya estaba frente al micrófono.

Desde las butacas se escuchaban frases como "¡Willie te amo!", "¡Eres un dios!", por mencionar algunas, que curiosamente eran expresadas por hombres y que le sacaron una sonrisa al músico.

"Si no fuera por Héctor Pérez Martínez yo no estaría aquí, él siempre está con nosotros y vamos a dedicarle un homenaje", dijo Colón y dio paso a meddley de Héctor Lavoe, nombre artístico de este compositor y productor puertorriqueño, comenzando por El cantante, seguido por Periódico de ayer y El todopoderoso, mientras aparecían fotos del homenajeado en las pantallas.

Las canciones de Willie Colón que siguen sonando

Willie Colón dejó la escena una vez más y esta vez la pausa duró un poco más, alrededor de 10 minutos, pero sus dos cantantes lo cubrieron muy bien animando el ambiente, para que el show no decayera, incluso el encargado de los timbales tuvo oportunidad de dar muestra de su talento.

"Un aplauso para mis muchachos", expresó el artista, para después recordar que en su juventud sólo tenía que avisar a su abuela a qué hora llegaba y salía tranquilamente, pero ahora la gente depende mucho de su teléfono, pero para él son cosas que un hombre de 70 años le falta comprender, todo esto fue un preámbulo para cantar "Oh qué será".

Colón destacó cómo sus canciones a pesar del tiempo siguen vigentes, como "Idilio" la cual Salma Hayek lo bailó en un video, y el tema que seguía, "Talento de TV", lo grabó en 1994 y hace unos días lo retomaron en las redes para hacer un trading, pero a media explicación le faltó el aire y dijo:

"El medico me recomendó que no cantara a una altura mayor de cuatro mil metros de altura, México está arriba de siete, pero tenía una deuda con ustedes y me muero en la tarima porque no puedo fallarles".

Entonces su nombre fue coreado por casi 10 mil personas, como una forma de reconocer su esfuerzo y él con todo el ánimo cantó.

También compartió que en 1997 tomó una oportunidad que México le dio y fue el actuar, entonces formó parte del elenco de la telenovela Demasiado corazón, e interpretó lo que fue el tema principal de esta producción y cuyo título es homónimo al del melodrama.

Desde las primeras estrofas la gente identificó un gran éxito y un tema imperdible en el repertorio de Willie Colón, El gran varón, entonces el tema resonó en el recinto en voz de sus fans, mientras por tercera vez el músico salió a un costado de escenario.

"Gracias por el cariño y su paciencia, por su aplauso y todo lo demás, yo tengo una deuda muy grande con México ¡Qué viva México! gracias por esperar dos años, espero que no sea la última vez pero ha llegado el momento..." y cantando dijo adiós.

Los fans de Colón pedían otro tema y con las luces de sus celulares iluminaron el lugar, una chica entró al escenario para tomar el trombón de la estrella y a los pocos segundos Willie Colón entró ejecutando la introducción de La murga, como siempre complaciendo a sus seguidores.

"¡¡Gracias México!!", fue la despedida de Willie Colón para todas las personas que le mostraron su afecto esta noche.