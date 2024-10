La historia de Wilmer Valderrama: Un relato de servicio y familia

LOS ÁNGELES (AP) — Wilmer Valderrama prometió "nunca defraudar a su familia" la noche en que consiguió su papel como Fez, estudiante de intercambio en el programa "That ´70s Show".

"Se me ha dado la oportunidad de levantarnos a todos, y no voy a desperdiciar esta increíble oportunidad. Cada actuación que dé será la mejor que nadie haya visto jamás", escribe en sus memorias "An American Story: Everyone´s Invited".

"Everyone´s Invited", publicado el mes pasado, narra el viaje de su familia como inmigrantes venezolanos en Estados Unidos y la ilusión de un joven de ayudar a su familia mientras hace realidad sus sueños de actuación.

A sus 44 años, Valderrama dice que se ha mantenido fiel a su promesa de adolescente y que siempre ha sentido la urgencia de brindarle a su familia una "vida más feliz".

"Crecí en Venezuela, así que estuve en primera fila para entender cómo pudo haber sido todo. Así que estoy increíblemente agradecido. No sé si algún día podré bajar la guardia", dijo el actor y productor.

Valderrama dice que no se propuso publicar un libro de memorias sobre su educación y su carrera. La historia se desarrolló mientras reflexionaba sobre su trabajo con United Service Organizations (USO), que brinda entretenimiento a los militares fuera de casa.

Publicado en el Mes de la Herencia Hispana y en un año electoral, Valderrama dice que el momento fue "fortuito". Quería usar las memorias como una forma de recordarle a la comunidad latina en los Estados Unidos que se apropie de sus historias y contribuciones.

"Creo que nuestra historia como comunidad es muy poderosa, y tenemos que seguir recordando que pertenecemos", dijo.

A lo largo del libro, Valderrama habla de sus estrechas relaciones con sus compañeros de reparto de "That ´70s Show", con mucho cuidado, y se mantiene alejado de los escándalos. No habla de las noticias negativas que involucran a su coprotagonista Danny Masterson, quien fue declarado culpable de dos cargos de violación en 2023 y cumple una condena de 30 años de prisión. Valderrama también se mantiene alejado de las historias que lo convirtieron en objeto de fascinación por los tabloides. Esto incluye sus relaciones con las actrices Demi Lovato y Lindsay Lohan.

Cuando se le preguntó por qué decidió optar por no mencionar sus relaciones pasadas, Valderrama respondió que su enfoque al escribir este libro fue el tema del servicio.

"El libro es sobre mi familia, mi madre y la historia de mi padre. Viajé con la USO durante muchos años. Todas esas historias, esos hermanos y hermanas de uniforme, me enseñaron mucho sobre quién protege las libertades. Y de eso trata el libro", señaló.

La única relación romántica que se menciona en el libro es la que tiene con su actual prometida, Amanda Pacheco.

Valderrama y Pacheco comparten una hija y el actor espera que algún día, su pequeña hija ya no tenga que preocuparse por la falta de representación latina en Hollywood.

"Ciertamente espero que ella pueda apreciar la lucha que la mayoría de nosotros tuvimos que hacer para abrir la puerta para que muchas de estas cosas sean posibles", dijo.

Su promesa a su familia es una que también ha hecho a su comunidad: mostrar sus logros a audiencias que casi no interactúan con latinos.

"Espero que haya muchas conversaciones que puedan comenzar con el libro para que podamos recordarnos a nosotros mismos cuán cerca estamos realmente de los intereses de los demás y cuánto nos hemos alejado el uno del otro", dijo Valderrama.