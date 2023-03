Woody Allen y otros famosos que han rechazado la estatuilla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Una de las ceremonias más esperadas para los cinéfilos se acerca, pues el 12 de marzo a las 17:00 horas se transmitirá la 95 edición de los premios Oscar en el país. En esta ocasión su sede será en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga estatuillas a actores, directores, productores, técnicos y escritores alguna de las 25 categorías a las que son nominados.

Recientemente, la Academia dio a conocer en su sitio oficial a los presentadores de la ceremonia: Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Harrison Ford, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal y John Travolta.

Hay quienes son reconocidos por mejor película, mejor director, mejor actor o actriz, mejor guión original, entre otros, sin embargo, algunos han optado por rechazar la estatuilla.

¿Qué celebridades han rechazado el Oscar?

1. Woody Allen

El director, guionista, actor, comediante y músico estadounidense de origen judío rechazó el premio en 1978 como mejor director por la película "Annie Hall".

2. George C. Scott

Scott fue un actor, director y productor estadounidense que ganó un Oscar en 1971 por la película "Patton" de 1970, pero rechazó la estatuilla.

En un video se observa que la presentadora menciona su nombre, no obstante, él ni siquiera se presentó a la ceremonia y quien recogió el galardón fue otro productor Frank M.

3. Marlon Brando

El actor estadounidense rechazó el reconocimiento en 1973 por la cinta "El padrino". Brando no se presentó a la ceremonia y en su lugar pasó la activista Sacheen Littlefeather y en su discurso explicó que el actor no podía aceptar el premio debido al racismo que había hacia los nativos americanos por parte de la industria del cine de Hollywood.

4. Will Smith

Aunque el actor no rechazó la estatuilla como tal, renunció en 2022 a la Academia después de que abofeteó al comediante Chris Rock.

Rock bromeó acerca de la apariencia de Jada Pinkett, quien padece alopecia en una ceremonia de los Oscar en ese mismo año.

5. Eminem

El rapero no se presentó cuando fue ganador a la mejor canción original por "Lose yourself", de la película "8 Mile: calle de las ilusiones".

Años más tarde se presentaría en una ceremonia de los Oscar para interpretar dicho tema.

6. Peter O´Toole

De acuerdo con el medio AS, el actor se negaba a recibir el galardón hasta 2003, antes estuvo nominado siete veces.