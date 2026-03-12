Xican, rapero náhuatl creado con IA, gana popularidad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El desarrollo en la era digital está atrayendo la atención en redes sociales a nuevos influencers y artistas creados con Inteligencia Artificial, pues las cuentas son impulsadas por el algoritmo al crear contenido orgánico con conceptos únicos, como es el caso de Xican, el primer rapero en náhuatl.

Xican, un proyecto digital que fusiona cultura y tecnología

Xican ha ganado fama en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte clips de su música e interactúa con sus seguidores respondiendo dudas, además de expresar opiniones en torno a las críticas de su arte.

Su sencillo "Nueva Tierra" tuvo un gran impacto en redes sociales, viralizando su música a inicios del 2026, ya que su concepto explora la identidad mexicana y el orgullo indígena al combinar el español con distintas lenguas originarias como el náhuatl y maya.

Controversia y reconocimiento detrás del avatar Xican

Xican es un proyecto de arte digital independiente con origen mexicano, desde el ascenso a la fama del avatar, su imagen causó controversia entre los usuarios que dudaban si trataba de una persona real, hasta que el creador de contenido detrás de este concepto aclaró que la idea y las letras de las canciones son de su autoría, sin embargo al no contar con una disquera, se ayuda de la IA para darle vida al proyecto.

Con un millón de reproducciones en Spotify, Xican rápidamente ganó reconocimiento en redes sociales, pues varios usuarios se preguntaban sobre el origen de sus composiciones, deseando entender el significado de las frases que usa.

Asimismo, el próximo 27 de marzo lanzara su nuevo tema "Flor antigua", donde pretende seguir poniendo en alto la cultura mexicana con un ritmo urbano que continuará conquistando la escena del rap.