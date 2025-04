Ximena Sariñana y su nuevo EP 'Rompe'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aunque se ha dado a conocer por su faceta pop, la música y actriz mexicana Ximena Sariñana nunca dejó de lado el sueño del rock y finalmente ha podido aproximarse a ese género con su más reciente EP "Rompe", lanzado el jueves.

"Es quizás el más guitarrero que he hecho, donde me atreví más a soñar con estar en una banda de rock", señaló en un encuentro reciente con reporteros en una cafetería y foro punk-rock de la Ciudad de México. "Me gusta que la gente conozca esa parte de mí".

El EP incluye las canciones "Nada", "Rompe", "Chispa roja" y "Fiesta en mi habitación", que fueron grabadas hace casi dos años. Será presentado en la gira que emprende actualmente por Estados Unidos con paradas en Los Ángeles, San Diego, Austin, Houston, Chicago, Nueva York y Miami, entre otras ciudades, así como su futura presentación en Santo Domingo, en República Dominicana.

"Ahora que las vuelvo a cantar es muy padre presentarlas en vivo", señaló. "Son canciones que en vivo siento que lucen bastante".

El tema que da título al EP tiene una frase que le encanta a Sariñana: "Que todo sea todo o nada".

"Es al final mi estandarte, mi manera de vivir, quiero darlo todo, quiero sentirlo todo, lo bueno, lo malo, lo horrible, lo rarísimo", dijo. "A veces siento que con la edad uno tiende a querer como bajarle a los niveles de intensidad, pero también le bajas al sentir".

De hecho, con esa canción y con "Chispa roja", le gustaría transmitir que nunca es tarde para soñar e ir en la búsqueda de lo que a uno le hace feliz, así sea experimentar con algo diferente como su estilo más rockero.

"Está padre como mujer dar ese mensaje, que nunca es tarde para perseguir tus sueños y nunca debes dejar de ser tú y de abrazarte y buscar ser la versión más fiel de quién eres", señaló Sariñana, que tiene 39 años y es madre de dos hijos con el fotógrafo Rodrigo Rodríguez.

Sariñana explicó que el video de "Chispa roja", en el que baila entre rubias misteriosas, representa "el caos y la destrucción que viene con la explosión de emociones, de romper con quien eras y parar abruptamente algo".

La cantante formó el año pasado parte del equipo de productores de la primera edición del festival Hera de la Ciudad de México, cuyo cartel estaba integrado por artistas femeninas y agrupaciones lideradas por mujeres. Señaló que este año están en charlas y pronto podrían haber noticias sobre si se realizará una segunda edición.

Recientemente, la escena de festivales de México vivió un momento impactante y doloroso por la muerte de dos fotoperiodistas en el Festival Ceremonia por la caída de una grúa.

"Es una tragedia lo que pasó, definitivamente hubo una negligencia", señaló Sariñana. "Al final da mucha tristeza y nos hace reflexionar mucho sobre el estado de las industrias creativas Eso obviamente es un tema que hay que revisar con mucha profundidad, pero sobre todo creo que lo que se requiere ahora es mucha solidaridad, sobre todo, solidaridad con las familias de los afectados".