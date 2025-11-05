logo pulso
Xolo Maridueña se une a la temporada 3 de One Piece

El rodaje comenzará a finales de 2025 en Sudáfrica. Iñaki Godoy celebró la noticia con un mensaje para Xolo Maridueña.

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 03:16 p.m.
Xolo Maridueña se une a la temporada 3 de One Piece

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Xolo Maridueña, reconocido por sus papeles en "Cobra Kai" y "Blue Beetle", se une oficialmente a la tercera temporada de la adaptación live-action de "One Piece", confirmó Netflix.

El rodaje comenzará a finales de 2025 en Sudáfrica y Maridueña dará vida a Portgas D. Ace, uno de los personajes más queridos por los fans y uno de los fichajes más esperados para la Saga de Arabasta.

En el anuncio compartido por la plataforma, el también actor mexicano Iñaki Godoy celebró la noticia diciendo: "¡Vamos, hermano! Estamos listos para que llegues, te veo en el set". A lo que Maridueña respondió: "Vamos a ponernos a trabajar, Kiki".

En redes, los seguidores reaccionaron con entusiasmo y aseguraron que es la elección perfecta para el personaje. "Estoy tan emocionada", escribió una fan.

¿Quién es Xolo Maridueña?

Ramario Xolo Ramírez Maridueña nació el 9 de junio de 2001 en Los Ángeles, California. Es actor y productor de ascendencia mexicana por parte de su madre y ecuatoriana-cubana por parte de su padre, Omar G. Ramírez.

Inició su carrera profesional a los 11 años en la serie "Parenthood", donde interpretó a Victor Graham, un niño con dificultades de adaptación. Su madre, Carmelita Ramírez, locutora de radio, fue pieza clave en su carrera, ya que le consiguió un agente incluso antes de inscribirlo en clases de actuación. Su padre, productor musical, también influyó en su formación artística.

El gran salto de Xolo llegó en 2018 con "Cobra Kai", exitosa serie de Netflix donde interpreta a Miguel Díaz, un adolescente ecuatoriano-estadounidense que se convierte en el corazón emocional del universo Karate Kid. Su actuación le valió nominaciones a los Teen Choice Awards y lo consolidó como una de las nuevas promesas de Hollywood.

En 2023 protagonizó "Blue Beetle", la primera película de superhéroes latina del universo DC, donde interpretó a Jaime Reyes, un joven mexicano-estadounidense que obtiene poderes gracias a un escarabajo alienígena.

