“Y los nominados son…”

CIUDAD DE MÉXICO.- La temporada de premios ya arrancó, y aunque algunos como los Globos de Oro o los Critics Choice Awerds nos hicieron emocionarnos al máximo, la gala más esperada para todos los cinéfilos de corazón es, sin lugar a duda, la entrega de los premios Oscar.

Será el próximo 12 de marzo cuando lo mejor del cine se reúna para revelar a los ganadores de esta importante estatuilla; sin embargo, esta mañana se dio a conocer uno de los secretos mejor guardados por La Academia, la lista de nominados para este reconocimiento.

Entre todas las ternas saltaron nombres como Colin Farrell, Ana de Armas , Austin Butler y Brendan Fraser, pero si aún no has visto el trabajo de estos actores o no sabes de qué va la historia que protagonizan, aquí te contamos un poco de las contendientes en estos premios.

“Avatar: El camino del agua”

La cinta de acción se sitúa años después de que Jake Sully llegará por primera vez a Pandora, en su forma humana. Ahora, convertido en el líder de los Na’Vi y con su propia familia hecha, Sully se ve en la obligación de abandonar su hogar y salir huyendo para evitar ser cazado por “las personas del cielo”.

“Todo en todas partes

al mismo tiempo”

En este drama una mujer de origen chino se verá obligada a usar sus extraños poderes para enfrentarse a los peligros y aventuras que le esperan en el multiverso, son el único fin de poder salvar a su mundo. La cinta mezcla el drama y la comedia, lo que le ha valido los elogios de la crítica.

“Elvis”

La cinta biográfica muestra la vida del rey del rock and roll Elvis Presley, quien es interpretado por el actor Austin Butler. En la historia se pueden ver los inicios del cantante, desde su infancia, cómo fue cobrando fama y las consecuencias de una vida llena de excesos.

“Los Fabelman”

Esta historia de Steven Spielberg es ambientada en la Arizona del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se narra el crecimiento y madurez de un joven, quien descubre un secreto familiar y ve en las películas una forma que le ayuda para conocer la verdad sobre los demás.

“Top Gun: Maverick”

Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise, , se enfrenta a un futuro incierto después de haber sido reconocido como uno de los mejores pilotos en su clase, ahora los miedos y fantasmas del pasado regresan en una misión que necesita sacrificios.

“Sin novedad en el frente”

Este drama que dura dos horas con 28 minutos muestra a un joven de 17 años, Paul, quien se unirá al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, pronto su entusiasmo por la guerra terminará cuando vea lo difícil que es la realidad en las trincheras.

“Los espíritus de la isla”

Otra cinta inclinada al drama, aquí se muestra a dos amigos de toda la vida quienes se encuentran en una isla frente a la costa de Irlanda. Sus distintos puntos de vista los hacen enemistarse y ahora buscarán cómo reconstruir su vida.

“Tár”

La actriz Cate Blanchett estelariza esta película que se adentra en el mundo de la música clásica. “Tárr” se centra en Lydia una reconocida compositora de orquesta, que se convierte en una de las primeras mujeres en ocupar el puesto de directora en una orquesta alemana.