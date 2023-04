A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Yalitza Aparicio debuta en una nueva faceta artística que no tiene que ver ni con la actuación ni el modelaje. Yalitza Aparicio es maestra de preescolar y alcanzó la fama mundial por su debut actoral en la película Roma en el año 2018. La revista Time calificó la actuación de la mexicana como "la mejor actuación de 2018". Al año siguiente, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del planeta.

Alejada de las aulas escolares, la actuación y el modelaje, Yalitza Aparicio se arriesga a una nueva faceta artística. La actriz enfrentará un desafío profesional en el que deberá ponerle la voz a muchas historias.

Yalitza Aparicio se aleja de la pantalla grande y se medirá como locutora en un importante podcast sobre abuso y violencia de género. El programa expondrá las vivencias de 10 mujeres que fueron víctimas de feminicidio y violencia. Las interpretaciones estarán a cargo de actrices y mujeres importantes dentro de sus rubros, como Bárbara Moril, Morganna Love, Eréndira Ibarra, Karol Sevilla y entre otras.

El podcast "10 Mujeres" donde participará Yalitza Aparicio busca generar conciencia y honrar la memoria de las víctimas de feminicidios a partir de la investigación realizada por la periodista, documentalista y escritora Daniela Rea y con Guión de la escritora Alma Delia Murillo.

El podcast es una producción de Dudas Media, Amazon Music y Wondery con una idea original de Ashley Frangie y Leticia Sahagún. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Paulina Herrera.

Según los productores el número de mujeres víctimas de feminicidio es preocupante ya que sólo el 24% de todos los casos investigados y perseguidos como feminicidio. "Es alarmante el alto porcentaje de asesinatos que quedan impunes, por no hablar de los millones de historias no contadas o de los expedientes de feminicidio que quedan congelados y nunca salen a la luz", explicaron.