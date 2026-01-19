logo pulso
Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Yolanda Andrade en franco deterioro de salud

La conductora reaparece y habla de su enfermedad.

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
Yolanda Andrade en franco deterioro de salud

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló el diagnóstico médico, su enfermedad afecta las neuronas motoras, que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

