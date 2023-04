YouTube vuelve a cerrar canal de YosStop

A-AA+

YosStop es una de las influencers más famosas de México. Tras convertirse en mamá, la creadora de contenido decidió darle un giro total a sus redes sociales, aunque sigue enfrentando problemas con YouTube.

Yoseline Hoffman Badu comenzó su carrera como youtuber hace una década. En un principio, se dedicaba a la creación de sketches y videos donde ofrecía su opinión acerca de temas que podrían ser considerados como polémicos.

Al poco tiempo su carrera ascendió y se consolidó como una de las primeras youtubers mexicanas, junto a Caelike y Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya.

La también hermana de Ryan Hoffman Badui publicó un video en su cuenta de Facebook en el que explicó los motivos por los que su podcast "Por Ella" no estaba visible en la plataforma.

La influencer aclaró que, si bien ella es la titular del podcast, la cuenta le pertenece a Black Lemonade. Por ello, la productora fue la encargada de revisar las razones por las que se eliminó el canal.

"Lo eliminaron sin ninguna razón ni justificación dada, mucho menos un aviso o algo, una vez más la incongruencia de YouTube sale a relucir censurando historias de mujeres sin ningún motivo, vamos a esperar ahora qué dicen", escribió Hoffman en el post.

"Entiendo que algo tienen contra mí, me queda clarísimo y ¡no lo dicen! No dan explicaciones, solo se escudan en los lineamientos y las condiciones", explicó a sus más de 7 millones de seguidores.

YosStop dejó en claro que le gustaría tener una explicación de qué fue lo que provocó el baneo del podcast. Sin embargo, aseguró que eso no existe y es "algo personal".

"Lo que me parece muy grave es que castiguen canales que ya ni siquiera son míos. Los míos ya los quitaron y se robaron todo mi contenido y tengo las pruebas", sentenció.

Por último, Yoseline Hoffman recordó que ella no ha sido la única víctima de los lineamientos de YouTube, sino que a su pareja Gerardo González también le cerraron el canal, el de su mamá lo tienen castigado y hasta el de Ryan permanece afectado.

Aunque la creadora de contenido no tiene ha obtenido una contestación por parte de la plataforma y desconoce si volverán a activar el canal, invitó a su audiencia seguir el podcast en plataformas como Facebook, Spotify, Apple, Amazon.