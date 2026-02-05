Zayn Malik llevará su gira 'The Konnakol Tour' al Estadio GNP de México
OCESA anuncia la llegada de Zayn Malik y Harry Styles a México para ofrecer conciertos en el Estadio GNP
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Zayn Malik se prepara para ofrecer el concierto más grande de su carrera en México. Después de presentarse en recintos como el Palacio de los Deportes, el exintegrante de One Direction pisará por primera vez el Estadio GNP Seguros, uno de los escenarios más importantes del país, como parte de su "The Konnakol Tour".
A través de las redes sociales, y tras varios días de rumores, el cantante británico confirmó su regreso a México tras casi un año de ausencia.
"Anunciando 'The Konnakol Tour', mi primera gira como artista principal en arenas y estadios", escribió Malik junto a un poster con todas las fechas oficiales.
La última vez que Zayn visitó la capital mexicana fue en marzo del 2025. En ese entonces consiguió agotar los dos boletos para dos fechas y desató la euforia entre sus fans; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, y es que tuvo que cancelar su último concierto por una infección estomacal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además del regreso de Zayn, 2026 también será testigo del regreso de otro One Direction: Harry Styles. El ganador del Grammy ofrecerá seis conciertos el mismo Estadio GNP Seguros, fechas que ya se encuentran completamente agotadas.
De acuerdo con información confirmada por OCESA, el intérprete de "Pillow" llegará a México en junio próximo para dar, hasta ahora, únicamente tres conciertos.
Aunque la gira por nuestro país será corta, Malik visitará algunas de las ciudades más importantes: Monterrey, Guadalajara y la CDMX.
Monterrey: 14 de junio - Estadio Borregos
Guadalajara: 17 de junio - Arena VFG
CDMX: 20 de junio - Estadio GNP Seguros
Los fans podrán adquirir los boletos en dos fases. Primero se hará una preventa exclusiva para clientes Banamex.
Hasta este jueves no se han dado a conocer los precios oficiales de las entradas.
no te pierdas estas noticias
Zayn Malik llevará su gira 'The Konnakol Tour' al Estadio GNP de México
El Universal
OCESA anuncia la llegada de Zayn Malik y Harry Styles a México para ofrecer conciertos en el Estadio GNP
BTS Revoluciona con un Nuevo Light Stick para su Próximo Concierto
El Universal
BTS vuelve a los escenarios con un Light Stick mejorado para su gira mundial ARIRANG 2026. ¡Entérate de todo!
Bad Bunny emocionado por su actuación en el Super Bowl
AP
El cantante puertorriqueño se prepara para un show único en el medio tiempo del Super Bowl, tras su éxito en los Grammy.