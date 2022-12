Zoë Kravitz, la talentosa hija de Lenny Kravitz, cumple 34 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Los hijos de gente famosa que buscan hacerse un lugar en el medio del espectáculo suelen tenerla muy difícil pues se ven perseguidos por la fama y el talento de sus padres, pero este no es el caso de Zoë Kravitz.

La talentosa hija del músico, Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet, ha demostrado desde hace muchos años que tiene talento y para muestra su ya larga trayectoria artística que incluye películas taquilleras, de arte y culto así como series para distintas plataformas.

Zoë Isabella Kravitz nació en Los Ángeles, California el 1 de diciembre de 1988. Hizo su debut a los 19 años en la cinta "Sin reservas" y pocos años después llegó a las grandes producciones hollywoodenses al participar en la cinta "X-Men: primera generación" donde interpretó a "Angel Salvadore".

Ella es una de las actrices que ha participado en ambos universos de superhéroes, pues también interpretó a "Catwoman" en la más reciente cinta de DC sobre Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Por si fuera poco, también incursionó en el mundo de la magia dentro del universo de Harry Potter al personificar a "Leta Lestrange" en la serie de "Animales fantásticos" y qué decir del remake de "Mad Max: Furia en el camino" de 2015 junto a Tom Hardy y Chalize Theron.

Zoë ha trabajado en series de televisión, la primera fue "Californication" de 2011 y le siguieron "Portlandia", "High fidely" y quizá, hasta el momento, la más importante de todas: "Big little lies", que le valió una nominación a los Premios del Sindicado de Actores.

Además de extensa trayectoria en la actuación, Kravitz destaca en el modelaje, el cual podría considerarse como su principal profesión colaborando para marcas como Swarovski y para diseñadores como Vera Wang y Alexander Wang.

Y finalmente, pero no menos importante, ha seguido los pasos de su padre en la música pues desde los 16 años ha participado en diversas bandas y también ha grabado varias producciones como "Calm down" y "Tenderness".

Al cumplir 34 años, Zoë Kravitz se mantiene muy activa participando en diversos proyectos dentro de la actuación, el modelaje y la música.