Azure, herramienta de voz de Microsoft para "locución profesional"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Si en el trabajo o en la escuela necesitas realizar un proyecto que requiera ser narrado y entre tus habilidades no está el tener una voz de locutor o simplemente quieres subir un reel a tus redes sociales con un estilo más profesional y serio; la tecnología se encuentra a tu favor con una herramienta digital que elevará la calidad de tus proyectos.

El utilizar una voz profesional con buena dicción en un proyecto digital, te ahorrará mucho tiempo en la producción y postproducción de tu audio o video, ya que muchas veces no se tiene el espacio o las herramientas necesarias para grabar sin el ruido exterior.

Por esta razón, Microsoft ha creado una herramienta con Inteligencia Artificial completamente gratuita que te dará acceso a voces sintetizadas y realistas para lograr una conversión de texto a voz de forma fluida y natural, capaz de adaptarse a la entonación y emoción de las voces humanas, con el fin de protagonizar tus proyectos digitales y darle el enfoque adecuado a lo que quieras comunicar.

Locución profesional para proyectos digitales

"Azure" es una de las nuevas herramientas de Microsoft que pone al alcance de todos, como una nueva forma de reinventar los proyectos digitales a través de diferentes voces profesionales y con una increíble calidad de locución.

Al entrar a la página directamente de tu navegador, debes dar clic en "Productos", seleccionar el apartado de "servicios cognitivos" y posteriormente, ingresar a "texto a voz".

Una vez dentro, se desplegará el recuadro en donde podrás escribir lo que quieras que diga la voz, recuerda ingresar correctamente signos de puntuación, admiración e interrogación para que sean marcados en el audio.

Del otro lado del cuadro del texto, encontrarás pestañas para seleccionar el tipo de lenguaje y las voces que tienen disponibles, puedes reproducir diferentes estilos y elegir el que más te agrade.

También se puede modificar la velocidad de la voz, el tono y la forma en que puntualiza el texto. Reproduce y cambia los detalles que consideres pertinentes para que el producto final quede justo como deseas, una vez finalizado, no olvides descargar el audio.