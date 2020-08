5 apps para que aprendas los mejores pasos de baile

Además de ser divertido, bailar disminuye el estrés, estimula la memoria, mejora la circulación sanguínea, tonifica los músculos y aumenta la elasticidad de las articulaciones. También mejora la capacidad pulmonar y le ayuda al corazón a mantenerse fuerte, porque aumenta nuestro ritmo cardíaco.

De acuerdo a un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology, bailando alrededor de 30 minutos se pueden quemar entre 200 y 400 calorías. Por ello, muchos médicos lo recomiendan a las personas que quieren bajar de peso, pero que no les gusta ir a los gimnasios.

Para bailar no hay reglas, solo es necesario sentir el ritmo y comenzar a moverse. Sin embargo, si crees que no lo haces bien y quieres aprender los mejores pasos, puedes descargar algunas de las aplicaciones que aquí te proponemos. Con práctica y disciplina, te convertirás en un experto.

Aprender a bailar. Clases de baile

La aplicación incluye videos tutoriales con clases de baile de diversos estilos, como bachata, salsa, tango, flamencos, pasodoble, swing, rumba, merengue y cumbia, entre otros ritmos.

Tienes la posibilidad de repetir los videos las veces que consideres necesarias para que hasta que te aprendas a la perfección todos los movimientos.

Para que sean más divertidas las clases, la aplicación tiene las canciones más conocidas de cada género.

Puedes compartir tus avances con tus amigos a través de tus redes sociales.

Learn Dance. Aprende a bailar paso a paso

Esta aplicación reúne videos de diversos estilos para aprendes los mejores pasos de cada uno y, posteriormente, puedes armar tus propias coreografías.

Después de seleccionar el idioma, busca el género que más te guste, desde ballet hasta hip hoy, y explora en todos los videos disponibles. Puedes descargar los más te gusten para seguir ensayando hasta hacerlo perfecto.

Tienes la opción de compartir tus rutinas con tus amigos a través de tus redes sociales.

Si lo deseas, puedes pagar por un programa personalizado. Tienes que indicar si eres principiante, intermedio o avanzado y cuál es tu meta: bajar de peso, mejorar tu técnica o, sencillamente, divertirte.

Adelgaza bailando

En esta aplicación se reúnen diversas rutinas de step, zumba, combate corporal y body pump, que tienen como objetivo colaborar en la pérdida de peso.

Como algunas de estas rutinas son muy intensas, en la app se recomienda consultar a tu médico para que tengas la certeza que puedes practicarlos sin ningún riesgo.

Puedes elegir los videos que más te gusten y combinarlos según el día, para que obtengas un entrenamiento integral. Por ejemplo: lunes, brazo: martes, pierna; miércoles, glúteo, y así sucesivamente.

Ninguna de las rutinas dentro de la app requiere de equipo adicional, para que puedas practicarlo en casa, sin problema.

Just Dance Now

Con esta aplicación, más que aprender pasos de baile, lo que harás es seguir las diferentes coreografías de las más de 500 canciones disponibles de diferentes géneros y estilos. Además, incluye 40 temas del juego de consola Just Dance 2018:

Encontrarás opciones como Despacito, de Luis Fonsi & Daddy Yankee; Shape of you, de Ed Sheeran; Swish Swish, de Katy Perry ft. Nicki Minaj; 24K Magic, de Bruno Mars; y Naughty Girl, de Beyoncé, entre muchos más.

Cada mes se agregan más canciones, de modo que siempre encontrarás algo nuevo para bailar y divertirte.

Tienes la opción de crear tu propia play list con tu música favorita, para que accedas a ella fácil y rápidamente.

Gracias a su función HealthKit, podrás saber cuántas calorías vas quemando por canción.

Clases de ballet

Con esta aplicación no te convertirás en un bailarín o bailarina profesional, pero sí podrás aprender o practicar los pasos básicos de esta disciplina.

De una lista de piezas, puedes elegir la pieza de piano que prefieras. Todas las melodías son interpretadas por profesionales y están ordenadas según la secuencia tradicional de una clase de ballet clásico.

En función de tus necesidades, tienes la opción de aumentar la velocidad de la música y cantidad de compases, para adaptarla a tu nivel.