5 tipos de maquinaria ligera que puedes rentar para tus proyectos

Conoce 9 tipos de maquinaria ligera que puedes rentar para tus proyectos de construcción y aprende cómo usarlas para trabajar de forma eficiente.

Para que un proyecto de construcción se desarrolle sin contratiempos, es importante que tenga la maquinaria adecuada para trabajar de manera eficiente y rápida.

Por eso, la renta de maquinaria ligera se ha convertido en un recurso muy utilizado por constructoras, contratistas y equipos técnicos que necesitan equipos específicos sin hacer una inversión elevada en su compra.

Este esquema facilita el acceso a maquinaria lista para operar justo cuando la obra lo requiere, sin descuidar el flujo de efectivo ni la operación diaria. Tener el equipo correcto en el momento oportuno ayuda a mantener un trabajo continuo, más seguro y mejor organizado.

Además, la renta permite elegir el tipo de maquinaria según cada fase del proyecto, adaptarse a cambios en la planeación y usar cada equipo solo el tiempo necesario, evitando que se hagan gastos innecesarios y se mantenga una gestión más eficiente de los recursos de la obra.

Conocer los tipos de maquinaria ligera disponibles y la función que cumple cada uno permite integrarlos de forma eficiente. Entre las más utilizadas en el sector se encuentran las siguientes:

1. Plantas de luz o generadores eléctricos

La renta de plantas de luz es indispensable cuando una obra no cuenta con conexión a la red eléctrica o cuando se necesita energía de respaldo para que las actividades no se detengan.

Estos equipos permiten mantener en funcionamiento herramientas, sistemas de iluminación, oficinas temporales y otros elementos básicos de la operación diaria.

En el sector de la construcción, la mayoría de las plantas de luz que se utilizan operan con diésel, un combustible confiable para trabajos continuos.

Existen equipos con capacidades que van desde 25 kVA hasta 300 kVA, lo que permite atender distintas demandas de energía según el tamaño del proyecto.

El tiempo de operación depende de la potencia del equipo, el consumo y la capacidad del tanque, por lo que pueden trabajar desde varias horas hasta jornadas completas o varios días en proyectos de mayor escala.

2. Compresores de aire

Rentar compresores de aire es necesario porque en una obra muchas tareas dependen del uso de herramientas neumáticas para trabajos de demolición, perforación, fijación y limpieza.

Estos equipos garantizan un suministro constante de aire para que las actividades se realicen sin pausas ni pérdidas de ritmo.

Los compresores que se rentan suelen ser portátiles, vienen montados en remolque y cuentan con puntos de izaje, lo que facilita su traslado dentro del proyecto y su elevación con grúa cuando se trabaja en zonas de difícil acceso.

Al momento de seleccionar un compresor, es importante revisar el CFM, que indica la cantidad de aire que el equipo puede entregar por minuto. Este dato ayuda a confirmar si el compresor es adecuado para las herramientas que se van a utilizar.

Hay opciones que van desde 95 hasta 750 CFM, pensadas para distintos niveles de trabajo. Elegir la capacidad correcta evita que las herramientas se queden sin aire y asegura un desempeño continuo durante la jornada de trabajo.

3.Soldadoras

Rentar soldadoras es necesario en la obra cuando se hacen trabajos de unión, reparación o fabricación de estructuras metálicas directamente en sitio.

Estos equipos permiten avanzar sin depender de talleres externos y resolver ajustes o modificaciones conforme el proyecto lo exige.

Al operar con gasolina o diésel, pueden usarse en zonas donde no hay suministro eléctrico, lo que las vuelve indispensables en frentes de trabajo abiertos. Por esta razón son comunes en proyectos de construcción, mantenimiento industrial y montaje de estructuras, ya que facilitan continuar las actividades sin interrupciones.

Las soldadoras disponibles están diseñadas para cubrir distintos procesos, como electrodo revestido, microalambre, TIG y corte con arco de aire, lo que permite atender diversas tareas con un solo equipo.

Existen modelos de 185, 340 y 400 amperes, pensados para distintos espesores de material y niveles de exigencia. Elegir la capacidad adecuada al rentar la soldadora ayuda a mantener el ritmo de trabajo y a cubrir las necesidades de cada etapa del proyecto.

4. Plataformas de elevación

La renta de plataformas de elevación es una forma segura y eficiente de trabajar en zonas altas dentro de una obra. Estos equipos se usan en tareas de instalación, mantenimiento y montaje.

Para elegir la plataforma correcta, es importante considerar el tipo de acceso que se necesita, el espacio disponible y si el trabajo se realizará en interior o exterior. Las más utilizadas son:

* Plataformas de tijera

Se utilizan para subir de manera vertical y funcionan mejor en superficies planas y firmes.

Su plataforma es amplia, lo que permite trabajar con herramientas y materiales al mismo tiempo.

Pueden ser eléctricas para espacios cerrados o de combustión para exteriores, y su altura de trabajo varía según el equipo y la capacidad de carga requerida.

* Plataformas articuladas

Cuentan con brazos que se mueven en diferentes direcciones, lo que ayuda a llegar a zonas elevadas como estructuras o techos.

Son útiles cuando se necesita desplazamiento vertical y horizontal, y se adaptan a trabajos tanto en interiores como en exteriores según el tipo de motor y el terreno.

* Plataformas telescópicas

Tienen un brazo extensible que se mueve en línea recta, ideal para alcanzar grandes alturas y distancias.

Se usan principalmente en exteriores y en proyectos de mayor tamaño, donde se requiere cubrir áreas amplias y, generalmente, operan con motor de combustión.

5. Torres de iluminación

Cuando una obra se desarrolla de noche o en espacios con poca luz natural, contar con una iluminación adecuada es indispensable para seguir trabajando.

La renta de torres de iluminación permite mejorar la visibilidad en frentes de trabajo, áreas abiertas y zonas donde la luz disponible no alcanza, ayudando a mantener un entorno más seguro para el personal.

Las torres de luz con lámparas de haluro metálico brindan una iluminación intensa y bien distribuida, ideal para trabajos exigentes. Este tipo de luz es similar a la luz natural, lo que facilita la visibilidad durante las labores.

Por lo general, estos equipos cuentan con cuatro focos y manejan potencias que van de 1600 a 4000 watts, lo que los hace adecuados tanto para interiores como para exteriores. Al rentarlos, se puede elegir la potencia y el alcance necesarios según el tamaño del área y la duración de las jornadas de trabajo.

La renta de maquinaria ligera se ha convertido en una forma práctica de mantener el avance de los proyectos de construcción sin perder control sobre la operación.

Contar con el equipo adecuado en cada etapa ayuda a trabajar con mejores tiempos, mayor seguridad y mayor capacidad de adaptación a lo que la obra va requiriendo.

Desde la generación de energía hasta los trabajos en altura, la maquinaria ligera es parte clave de una obra bien organizada.

Para constructoras y contratistas, saber qué equipos conviene rentar y cómo incorporarlos de manera eficiente permite ordenar mejor los procesos y aprovechar mejor los recursos.

Además, la renta facilita el acceso a equipos actualizados, reduce la inversión inicial y permite ajustarse a las necesidades de cada proyecto sin asumir gastos innecesarios.