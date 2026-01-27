Presidenta del Senado insta a la SCJN a transparentar sus gastos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a transparentar los gastos que están realizando, ello luego del escándalo de la compra de camionetas de alta gama blindadas, las toga y los rituales donde han sido señalados de dispendio.

En rueda de prensa y cuestionada sobre esta polémica, se congratuló de que estos vehículos sean asignados a jueces que manejan procesos delicados y que requieren mayor protección, así como dijo que "son los ministros de la Corte quienes tendrán que dar respuesta, desde luego, a todos estos cuestionamientos, transparentar sus gastos".

Recordó que los ministros han señalado que hubo un ahorro importante, en comparación de lo que se estaba haciendo anteriormente, y yo creo que eso es lo que tiene que estar a la vista de todo el mundo, lo que se gastaba anteriormente, lo que se están gastando ahora, y tienen que dar cuenta de ello y así lo están haciendo.

"Cada quien tiene que dar respuesta sobre su actuar, y yo creo que en este sentido hay un nuevo Poder Judicial y este Poder Judicial está representando la voluntad popular, después de la elección que se llevó a cabo, y son ellos quienes tienen que dar respuesta de su comportamiento, tienen que dar respuesta de los gastos", dijo la senadora por Morena.

Laura Itzel pide no normalizar discursos de odio

En otros temas, expuso que en el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, es necesario no normalizar los discursos y prácticas de odio y discriminación en el mundo actual.

Recordó que el 27 de enero fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas como un recordatorio de "lo que no debe volver a suceder", al rendir homenaje al diplomático mexicano Gilberto Bosques, quien salvó a miles de personas durante la persecución nazi.

Asimismo, lamentó la situación que están viviendo millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos en medio de persecución y redadas y dijo que los actuales episodios de discriminación racial representan "banderas rojas" que obligan a reforzar la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

"Siempre tendremos que estar defendiendo los derechos de las personas que transitan por otros territorios, particularmente de la comunidad migrante y de los latinoamericanos", sostuvo.

Aún sin propuesta de reforma electoral, dice presidenta del Senado

En materia política, la senadora confirmó que no existe aún una propuesta formal de reforma electoral, debido a la falta de consensos entre los partidos aliados, particularmente Morena, PT y PVEM.

No obstante, negó que existan "focos rojos" que pongan en riesgo la alianza política-legislativa.

"Mientras no haya consenso, no habrá una propuesta formal", reiteró, al asegurar que el diálogo entre coordinadores parlamentarios es permanente.

Castillo adelantó que el próximo periodo ordinario incluirá temas clave como: reducción de la jornada laboral a 40 horas; jueces sin rostro en el combate a la delincuencia organizada; reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la nueva Ley de Migración Humana, entre otras.