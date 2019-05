A pesar de la contaminación, futbolistas pueden jugar: experto

Sí, lo más recomendable era posponer el juego América-León de mañana, por lo altos niveles de contaminación. Pero no era realmente necesario.

Los atletas están preparados para jugar en condiciones extremas, estar bajo esa calidad de aire y no resentirlo, según explica el doctor Horacio Mercader, presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de la Ciudad de México.

"Claro, no es lo ideal jugar bajo estas condiciones, pero una de las cosas que tienen las personas entrenadas, es que tienen un metabolismo capaz de eliminar ciertas sustancias; un atleta elimina más rápidamente todo eso, su metabolismo es más efectivo, y aquellas cosas que podría ser un veneno para una persona normal, a ésta no quiere decir que le hagan daño, que no quiere decir que no le efecte, pero será menos... Hay que recordar que un atleta con menos oxígeno rinde mucho más que una persona normal".

Así que según su experiencia, el juego entre América y León, "se podría llevar a cabo. Una neumoconiosis (enfermedad producida por la infiltración en el aparato respiratorio del polvo de sustancias minerales (hierro, carbón) o vegetales (polen, café) , sólo le haría daño si se expusieran a ella a diario.

Repito, lo ideal es que no se lleve a cabo, pero sobre todo para los susceptibles, los asmáticos, niños o gente de la tercera edad, ellos son los que lo van a padecer, pero al atleta no le afecta tanto, porque hay capacidad para oxigenar y rinde en situaciones difíciles".

Dadas las condiciones con las cuales se viven desde hace tiempo en la Ciudad de México, "seguro que se han creado mayores defensas. Tú llevas a un atleta a la altura donde hay menos oxígeno y así produzca más glóbulos rojos, y ahora en la Ciudad de México hay un ambiente enrarecido, se debe de tener menos oxígeno aún".