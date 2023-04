Encuesta revela dependencia de millennials y centennials

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Una nueva encuesta que revela cuán vitales son los teléfonos móviles para nuestras vidas, encontró que casi el 72% de las personas no podrían imaginar pasar más de un fin de semana sin su teléfono móvil, mientras que casi una cuarta parte (23%) cree que podrían durar una hora como máximo.

Pero lo más interesante fue cuándo se les preguntó a qué preferirían renunciar en lugar de su celular: 41% de los encuestados eligió el gimnasio, mientras que el 25% de los millennials seleccionó la televisión o la radio, y el 22% por ciento de la Generación Z (nacidos a finales de la década de los noventa e inicios del año 2000) dijo que renunciarían al sexo.

El 72% dijo que no podría durar más de un fin de semana sin su teléfono móvil; 56% respondió que no podía ir más de 24 horas; 42% 4 horas o menos, y el 8% contestó que 15 minutos o menos.



¿Metaverso o mundos virtuales?

Sobre posibles nuevas opciones para 2073 que podrían complementar el texto, el chat, el correo electrónico y la voz, el 38% predice que la mayoría de las comunicaciones ocurrirán en el metaverso o mundos virtuales; 28% espera que los implantes móviles que se conecten a Internet compartan pensamientos; el 25% considera la realidad aumentada, mientras que el 34% siente que también seguiremos usando mensajes de texto.

La encuesta la realizó Sinch, una compañía global líder en comunicaciones móviles a propósito de los 50 años de la primera llamada de desde un celular el 3 de abril de 1973, considerando a sus empresas y sus clientes a través de su Customer Communications Cloud.

De acuerdo con la encuesta, los consumidores prefieren comunicarse con las empresas tal y como lo hacen con sus amigos a través de conversaciones fluidas mediante múltiples canales.