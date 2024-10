¿A qué hora se podrá ver el "Anillo de Fuego" en México?

El Eclipse Solar Anular captará la atención de millones de personas en todo el mundo, especialmente en México, donde el fenómeno astronómico podrá verse en algunas partes.

Conocido popularmente como el "Anillo de Fuego", este eclipse se produce cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente la esfera solar y dejando visible un resplandor brillante en su contorno.

No obstante, muchas personas se preguntan la hora exacta del fenómeno astronómico; aquí te contamos.

- Esta es la hora exacta para ver el Eclipse Solar Anular 2024 en México

El eclipse solar anular será visible de manera parcial en México, destacando en cuatro estados: Baja California, Baja California Sur, Colima y Jalisco. Para quienes se encuentren en Rapa Nui, así como en el sur de Chile y Argentina, el fenómeno podrá ser apreciado en su totalidad.

Según el recorrido que trazó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el eclipse será visible en 4 estados de México:

Baja California: El eclipse comenzará alrededor de las 09:48 a.m. y alcanzará su punto máximo a las 10:11 a.m. (hora local).

Colima: El fenómeno iniciará aproximadamente a las 11:17 a.m., con su punto máximo a las 11:24 a.m.

Jalisco: El eclipse se verá desde las 10:50 a.m., alcanzando su máximo alrededor de las 12:09 p.m.

Cabe mencionar que la Ciudad de México no registrará ninguna cobertura, por lo tanto, se recomienda a los interesados en este evento seguir las transmisiones en vivo de organizaciones astronómicas.