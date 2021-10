Adobe habilitará versión web de Photoshop

La compañía Adobe dio a conocer recientemente que decidió dar "un gran paso adelante para la colaboración" al llevar sus aplicaciones Photoshop e Illustrator a la web.

Es importante hacer notar, que la idea principal de Adobe no es permitir al usuario realizar un trabajo complejo desde una página web, pero si permitir que los colaboradores abran y vean su trabajo desde un navegador para proporcionar comentarios y retroalimentación, igual. Como funciona con un documento de Google.

Actualmente, es posible almacenar los trabajos en Creative Cloud de Adobe y dejar que cualquiera los abra desde cualquier lugar, pero deben cumplir el requisito de contar con la aplicación de escritorio o iPad.

Ahora, con Photoshop o Illustrator, sus colegas "pueden revisar y agregar comentarios directamente en el navegador sin tener que descargar aplicaciones o tener una suscripción a Creative Cloud", señaló Adobe.

Eso significa que puedes mostrar tu trabajo directamente a la agencia de publicidad u otros clientes que no necesitan o no quieren los productos de Adobe.

---Adobe ofrecerá vista previa de algunas herramientas básicas

Además de las herramientas de colaboración básicas, Adobe ofrece una vista previa de algunas herramientas básicas de edición del navegador que le permitirían realizar "ajustes menores y ediciones rápidas" sin tener que iniciar las aplicaciones completas de Illustrator o Photoshop. Estos incluyen cosas como selección, corrección de color menor y más.

Tomando una página de Microsoft Teams, Klaxoon y aplicaciones similares, Adobe también está lanzando "Creative Cloud Spaces" que permite a los equipos creativos reunir "contenido, contexto y personas en un solo lugar", según Adobe.

Eso es esencialmente una pizarra disponible para los miembros del proyecto, que muestra documentos, imágenes y cualquier otra cosa que se requiera.

Puedes comenzar a compartir tu trabajo de Photoshop e Illustrator a través de la web, con el propósito de comentar y retroalimentar, simplemente actualizando las últimas versiones de las aplicaciones disponibles.

Si deseas probar las capacidades de edición básicas, están disponibles a través de la versión beta para Photoshop (dentro de la aplicación Creative Cloud) o como una versión beta privada para Illustrator.

---Photoshop lanza Content Credentials para contenido NFT

La compañía Adobe está lanzando un sistema integrado en Photoshop, el cual tiene la capacidad, entre otras cosas, de demostrar que la persona que vende un NFT, es la misma persona que lo hizo.

La nueva función lleva por nombre Content Credentials (credenciales de contenido), y los vendedores de tokens no fungibles (NFT) podrán vincular el ID de Adobe con su billetera cripto, lo que permitirá que los mercados NFT compatibles muestren una especie de certificado verificado que demuestre que la fuente del arte es auténtica.

---Content Credentials

Según una entrevista realizada por el medio Decoder con el director de productos de Adobe, Scott Belsky, esta funcionalidad se integrará en Photoshop con una opción de "preparar como NFT", que se lanzará en vista previa a fines de este mes.

Belsky señaló que los datos de atribución creados por Content Credentials vivirán en un sistema IPFS. IPFS (InterPlanetary File System) es una forma descentralizada de alojar archivos donde una red de personas es responsable de mantener los datos seguros y disponibles, en lugar de una sola empresa (algo similar a cómo funcionan los sistemas de torrents).

Adobe indicó que los mercados NFT como OpenSea, Rarible, KnownOrigin y SuperRare podrán integrarse con Content Credentials para mostrar la información de atribución de Adobe.