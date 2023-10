¿Qué vitaminas que retrasan la aparición de canas?

A medido que envejecemos observamos algunos signos de la edad avanzada, como lo es el caso de la canas, que no es otra cosa que la pérdida de pigmentación del cabello, que se vuelve gris o blanco.

Lo cierto es que a muchas personas le molesta esto, ya que delata de alguna manera la edad, es por ello por lo que recurre a usar tinturas para ocultarlas, así no suman más años de los que tienen.Hay que decir que no existe una pócima para la juventud, pero sí existen diversos hábitos que pueden ayudar a retrasar el envejecimiento y, en casos específicos, la aparición a destiempo de las canas.Según la Facultad de Medicina Grossman, perteneciente a la Universidad de Nueva York, existen una serie de alimentos que por sus compuestos pueden ayudar a retrasar la aparición de canas, pero, antes que nada, explicó a qué obedece la aparición de canas, más allá de que sean comunes con el envejecimiento: la falta de melanina."La melanina es el pigmento responsable del color del cabello, y su producción puede verse afectada por la falta de ciertos nutrientes. Las vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina B12, el cobre y el zinc, son necesarios para la síntesis de melanina", sustentó. esta investigación.Pero la melanina no es que esté en las vitaminas y minerales en mención, sino que algunos aminoácidos presentes en ellos pueden contribuir con la producción de este pigmento. Este sería el caso de la vitamina B12, que se puede hallar en alimentos como: anchoas, pescado, carne, carne de aves, huevos, leche y otros productos lácteos, aunque las "almejas e hígado de res son algunas de las mejores fuentes", según Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.De otro lado, hay que destacar entre los alimentos ricos en zinc sobresalen las ostras, pero además los cangrejos y las langostas, así como los fríjoles, las nueces, y los cereales integrales.