Advierten sobre nueve especies en peligro de extinción próximo

Nueve de las especies que la Agencia de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) protege bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, fueron consideradas en grave riesgo de desaparecer próximamente.

Para algunas, sus números de individuos son tan bajos que necesitan ser criados en cautiverio; otros se enfrentan a amenazas humanas que deben abordarse para evitar su extinción.

La iniciativa "Species in the Spotlight: Survive to Thrive", fue lanzada por la NOAA en 2015, para atraer mayor atención y reunir recursos para salvar a estas especies de alto riesgo.

El salmón del Atlántico es una especie icónica del noreste de los Estados Unidos (EUA). Una vez regresaron por cientos de miles a la mayoría de los ríos principales, pero ahora sólo retornan en pequeñas cantidades a los ríos en Maine.

El salmón Coho es uno de los 28 salmónidos enumerados a nivel federal por la NOAA en la costa oeste de los EUA. Son conocidos por su historia de vida anádroma, en la que la cría y la eclosión de los jóvenes tienen lugar en los ríos y los adultos migrarán al Pacífico Norte, regresando después de tres años, para desovar y morir. Una vez abundantes, apoyaron la pesca nativa, recreativa y comercial.

Las ballenas beluga son animales muy sociables y gregarios. Chillan y chirrían, por lo que los marineros las llamaron hace mucho tiempo "canarios marinos". De las cinco poblaciones de Alaska, la de beluga Cook Inlet es la más pequeña y más aislada.

La foca monje de Hawai es la última especie sobreviviente en su género, y es endémica del archipiélago de 2 mil 400 kilómetros de largo, desde la isla de Hawai hasta el atolón Kure.

La ballena franca del Atlántico norte es una de las especies grandes más amenazadas del mundo, con solo unas 400 ejemplares restantes. Existen otras dos especies: la del Pacífico norte y la austral, en el hemisferio sur. Las ballenas francas son barbadas, se alimentan de krill como camarones y peces pequeños, al filtrar enormes volúmenes de agua del océano a través de sus placas de barbas, que actúan como un tamiz.

Las tortugas laúd del Pacífico son genética y biológicamente únicas. Migran distancias extremas a través del Océano Pacífico desde las zonas de anidación hasta las de alimentación. Generalmente son más grandes que las del Atlántico.

A diferencia de las poblaciones de laúdes del Atlántico, las del Pacífico se han desplomado en las últimas décadas: las primeras han disminuido más del 80 por ciento y las del Pacífico en más del 97 por ciento. La cosecha extensiva de huevos y la captura incidental en artes de pesca son las causas principales de estas reducciones.

El salmón chinook es una parte icónica del patrimonio natural de California. Millones de salmones salvajes alguna vez volvieron a desovar en las estribaciones y montañas del Valle Central de California. Las corrientes alimentadas por la lluvia, el deshielo y los manantiales de agua fría rodeaban el valle, fomentando su diversidad y abundancia.

El salmón Chinook está en peligro de extinción en el río Sacramento; son únicos ya que se reproducen durante los meses de verano, cuando la temperatura del aire generalmente se acerca a la más alta.

Las orcas residentes del sur en peligro de extinción son un ícono del noroeste del Pacífico e inspiran interés público generalizado, curiosidad y asombro en todo el mundo; enfrentan presas agotadas, perturbaciones de las embarcaciones y el sonido, y también son una población de mamíferos marinos altamente contaminada.

El abulón blanco es un gasterópodo que se alimenta de plantas (similares a los caracoles y babosas) que viven en partes rocosas del fondo marino. De las siete especies de abulón en la costa oeste de América del Norte, el blanco es el más cercano a la extinción.

Estas nueve especies fueron seleccionadas porque todas están en peligro de extinción, sus poblaciones están disminuyendo y se consideran una prioridad de recuperación #1, señala la NOAA.

Una especie de prioridad de recuperación #1, es aquella cuya extinción es casi segura en el futuro inmediato, debido a la rápida disminución de la población o la destrucción del hábitat.