Aguantan menos dolor los jóvenes: Estudio

Si un día despiertas con dolor de rodilla, al siguiente con molestias en el cuello y al otro en la espalda, puedes pensar que estás "volviéndote viejo", pero es cierto que los jóvenes son menos tolerantes.

El dolor crónico es común entre los adultos mayores, pero no es una señal de envejecimiento, ya que estos malestares pueden ser a causa de una vida sedentaria y malas posturas.



Un estudio de Bayer Consumer Health sugiere que el umbral de dolor es diferente entre la generación X (39 a 53 años) y los millennials (25 a 38 años).

Estos últimos tienen menos tolerancia al dolor y piensan que no es necesario sufrirlo, aunque éste sea mínimo.

En cambio, la generación X considera que cuando el dolor no es intenso o significativo, se debe tolerar, como lo hacían las generaciones anteriores.

Sufren más o menos. Los millennials son más propensos a sufrir dolores de cabeza a causa del estrés, dolor menstrual, fiebre y resaca; la gente de más edad padece dolores corporales debido a lesiones y posturas. Estos malestares pueden atacar a los jóvenes debido a la pandemia, ya que la situación actual ha llevado trabajar más horas o estudiar más tiempo frente a la computadora.

"Y es que el tiempo que permanecemos actualmente sentados es tan amplio (durante el trabajo, en el automóvil o transporte público, frente al televisor y la computadora), que, si lo sumáramos, equivaldría a aproximadamente ocho años, lo cual, además, ocurre en condiciones no idóneas y en posturas no saludables", advierte la doctora Paola Maldonado, especialista en Medicamentos de Consumo.

El uso excesivo del celular y sedentarismo, puede ocasionar dolores musculoesqueléticos, en la región cervical, espalda, cuello y hombros.