Alertan por cardiomiopatía o síndrome del "corazón roto"

Los médicos han detectado que la cardiomiopatía conocida como síndrome del "corazón roto" aumenta con el ataque mundial del Covid-19. Se trata de una respuesta a la angustia física o emocional.

Doctores de la Cleveland Clinic cuentan que las víctimas de este mal generalmente experimentan síntomas similares a un ataque cardíaco: Dolor en el pecho y dificultad para respirar, pero no suelen sufrir arterias coronarias bloqueadas.

¿Qué es lo que pasa? Explican que el "corazón roto" tiene que ver con que el ventrículo izquierdo que se agranda generando síntomas como latidos cardíacos irregulares, desmayos, presión arterial baja e incapacidad para bombear suficiente sangre debido al impacto del estrés.

"La pandemia ha provocado múltiples niveles de estrés en la vida de las personas", que no solo están preocupadas de que ellos o sus familias se enfermen", menciona el doctor Ankur Kalra, cardiólogo en Cleveland Clinic.

Esto es porque enfrentan problemas económicos, sociales y emocionales como soledad y aislamiento.

"El estrés puede tener efectos físicos en nuestros cuerpos y nuestros corazones, como lo demuestran los diagnósticos crecientes de miocardiopatía por estrés que estamos experimentando", subraya.

Orígenes del problema. El doctor Kalra reconoce que las causas de la miocardiopatía por estrés no se comprenden completamente. Pero, agrega, los médicos creen que la reacción a cosas estresantes física o emocionalmente provoca una situación que reducen la capacidad del corazón para bombear, lo que hace que se contraiga de manera menos eficiente o irregular en lugar de un patrón normal y constante.

Quienes se sienten abrumados por las tensiones, es importante que lo platiquen con su médico.

El experto recomienda hacer ejercicio, meditar y mantener conexión con familiares y amigos mientras se mantiene la distancia física, todo para ayudar a aliviar la ansiedad.

Es un asunto médico que raras veces tiene consecuencias fatales, pero ocasionalmente se puede registrar males cardíacos y cerebrovasculares serios. La miocardiopatía por estrés se trata con medicamentos para el corazón para disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca en combinación con medicamentos para controlar el estrés.