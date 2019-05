Alimentos que debes moderar después de los 30 años

Llegar a los 30 años y comenzar una nueva etapa en la vida trae implícito cambios importantes: te vuelves más responsable, prefieres quedarte en casa que salir, piensas más en tu futuro, pero tu metabolismo se vuelve más lento, por lo que deberás tener cuidado al elegir los alimentos del día porque algunos que te agradaban y te hacían bien ahora ya no lo serán, al menos no tanto. Te mencionaremos qué alimentos moderar si ya entraste a los 30 años.

- Refrescos

Conforme vas cumpliendo más años tienes el riesgo de padecer diabetes tipo 2 si lo consumes con frecuencia; además de tener sobrepeso y afectar tu sistema digestivo y circulatorio. En un reciente estudio de "The Journal of Nutrition", mencionan que el consumo de refrescos azucarados en México aumenta el riesgo de diabetes en las mujeres mexicanas. Así que modera los refrescos y mejor consume agua.

- Yogur saborizado

Muchos de nosotros consumimos este alimento por las mañanas al pensar que es saludable, y ciertamente muchos lo son, pero también contiene niveles elevados de azúcares y grasas. Además, llegando a los 30 años nuestro metabolismo no ingiere bien la lactosa, por lo que podríamos padecer de molestias intestinales. Lo mejor es consumir yogur natural o, al menos, yogur con menos de 30 gramos de azúcar por cada ración de 150 mililitros.

- Bebidas alcohólicas

Es bien sabido que estas bebidas nos van afectando al paso de nuestros años mozos; dañan nuestro sistema nervioso, empeoraran condiciones como la osteoporosis, diabetes, pérdida de memoria, presión arterial alta, úlceras y estado de ánimo.

El National Institute on Anging (Instituto Nacional de Envejecimiento) de los Estados Unidos, reporta que mientras se va avanzando de edad y el consumo de bebidas alcohólicas no cesa se va sufriendo de olvido, confusión y depresión. Por ello, se debe mitigar estas bebidas para no caer en algunos de estos problemas.

- Café

Un buen café por la mañana nos ayuda a activarnos para un arduo día de trabajo o escolar, pero a la larga puede conducirnos a una deshidratación, por lo que el sistema digestivo trabaja más rápido y no puede ingerir de forma adecuada los nutrientes.

Asimismo, llegando a los 30 años y después de consumir varias tazas de café durante muchos días puede ser uno de los responsables de las manchas en los dientes y mal aliento; tomar demasiado café aumentaría el riesgo de padecer osteoporosis y otras enfermedades óseas. Por último, cabe resaltar que la ingesta diaria de cafeína afecta la calidad de los espermatozoides, según un estudio hecho por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, pos sus siglas en ingles).

- Comida enlatada

Este tipo de comidas como sopas, atunes, cremas, salsas, entre otros, contienen altos niveles de sodio que ocasionan la retención de líquidos y el aumento de hipertensión arterial. Por si fuera poco, contienen una sustancia llamada BPA, que se ha relacionado con el aumento de peso, infertilidad y con el cáncer, esto de acuerdo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.