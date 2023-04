Apps ideales para estudiantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Tener una ayuda en las actividades y labores escolares no estaría nada mal, deja de dividir tu cerebro en mil fracciones para recordar todos tus pendientes académicos y apóyate en algunas aplicaciones que podrían beneficiarte bastante en diferentes rubros, todo al alcance de un clic.

Imagínate tener una pizarra infinita donde puedas colaborar individualmente o de forma grupal, o un calendario personalizado, para que no se te pasen las entregas de proyectos o exámenes, e incluso, una app que promete asesorarte en todas tus dudas, lo que significa no más tareas inconclusas.

Te presentamos 3 aplicaciones ideales para cualquier estudiante, ponlas a prueba y verifica qué tan benéficas pueden ser en tus deberes escolares. Todas las apps están disponibles en iOS y Android.

Esta app tiene una pizarra virtual online en donde podrás usar un espacio en blanco infinito para generar ideas, diseñar estrategia u organizarte para trabajar en equipo, trabajando de forma individual o grupal, como sea tu preferencia, lo mejor de todo es que es completamente gratuita.

Esta plataforma sabe perfecto que los trabajos en casas de compañeros para hacer el proyecto, ya son de otra época, y afortunadamente la tecnología nos ha dado acceso a plataformas como Miro, en donde, por medio de su interfaz intuitiva, podrás trabajar de manera sincrónica a las acciones de otros usuarios

Para empezar a utilizar esta plataforma, solo debes descargar la app, y dar clic en "¡Empieza ahora!". Escribe tu correo para poder registrarte, así como tu nombre, finalmente, coloca una contraseña y acepta los términos y condiciones, no olvides que puedes hacer clic sobre ellos para estar al tanto de sus políticas.

Te llegará un código de confirmación a tu correo, escríbelo en donde se te pide para poder acceder a la plataforma. Ahora la app te pedirá que respondas 7 preguntas para personalizar tu experiencia en este sitio y ¡listo!, la aplicación te mostrará todo lo que puedes hacer con esta herramienta virtual.

Siempre hay asignaturas en donde podemos tener ciertas complicaciones, es por ello que los desarrolladores de Quanda, decidieron prestar especial atención en este rubro y generar una app que promueva la búsqueda de soluciones, sobre todo en las actividades extraescolares, en donde usualmente no se cuenta con el apoyo de los profesores.

Esta app funciona por medio de una base de datos, de manera que en un par de segundos su inteligencia artificial te proveerá de las respuestas que necesitas, la mejor parte es que te explican paso a paso lo que tienes que hacer, para que puedas finalizar todas tus actividades sin problemas.

Descarga esta aplicación desde tu App Store o Play Store e inicia sesión con tu cuenta de Facebook, Google o con otro correo, posterior a ello, deberás seleccionar tu grado académico, y finalmente, la app te dará un recorrido para que conozcas todas las funciones de Quanda.

No olvides que en la parte inferior se encuentra tu barra de herramientas, y que con el icono de cámara, podrás tomarle fotos a la actividad o tarea que tienes pendiente, para que la inteligencia artificial de esta aplicación empiece a operar.

Seguro ya has escuchado sobre esta aplicación, pero es probable que aún no le hayas exprimido todo su jugo, es por ello que queremos explicarte cómo es que con esta app nunca más tendrás que preocuparte porque se te paso la fecha de un examen o la entrega de un proyecto.

Esta app te ayuda a estar al pendiente de todos los eventos que vayan a transcurrir en tu día a día, e incluso, permite programar recordatorios para que no se te vaya a escapar ninguna actividad, así que además de ser un arma infalible para estar al pendiente de todo, también podría ayudarte a gestionar tus tiempos.

Para empezar a usar esta app, solo debes descargarla e iniciar sesión desde la cuenta Gmail que tú desees, podrás ver los días por semana, mes, cada tres días o por día, para personalizar esta opción debes hacer clic en el icono de las tres rayitas, ubicado del lado superior derecho.

Para agendar un evento solo debes hacer clic en el día que decidas y seleccionar una hora en específico, te aparecerá un recuadro para que agregues un título, duración y también el correo de tus contactos, si es que deseas compartir ese recordatorio con alguien más. También puedes personalizar más tu registro deslizando el recuadro hacia arriba.