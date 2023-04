Twitter ya no existe como compañía; ahora es X Corp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Twitter, Inc., propiedad del multimillonario Elon Musk, ya no existe. La compañía se fusionó con X Corp, de acuerdo con un documento judicial difundido este lunes.

El documento, fechado el 4 de abril, indica que Twitter Inc. dejó de existir. "Twitter Inc se ha fusionado con X Corp y ya no existe", señala el documento, relacionado con una demanda presentada por Laura Loomer, quien acusa a la plataforma de violar las leyes federales contra el crimen organizado luego de que bloqueó su cuenta, en 2019.

Aunque Loomer ya recuperó su cuenta, mientras la demanda siga su curso, las actualizaciones en torno a la empresa tienen que ser informadas. Y por eso es que se presentó el documento judicial, notificando el cambio. Como "sucesora en interés de Twitter Inc. -es decir, la superviviente de la fusión- X Corp. es ahora la demandada en el pleito de Loomer. Su empresa matriz se identifica como X Holdings Corp", señala el texto.

El medio Slate cuestionó a la empresa sobre qué significa este cambio, que el dueño de Twitter y de X Holdings Corp no ha revelado en público aún.

En abril de 2022, Musk registró X Holdings I, II y III en Delaware, tres empresas separadas diseñadas para facilitar su compra de Twitter. Según ese acuerdo, Twitter se fusionaría con X Holdings II, pero mantendría su nombre y estructura corporativa general mientras continuaba operando bajo la ley de Delaware. Musk ya había dicho que tarde o temprano, Twitter se fusionaría con X Holdings, que según se había adelantado, fungirá como sociedad matriz de la entidad fusionada, mientras que X Holdings III asumiría el préstamo de 13 mil millones de dólares que un grupo de grandes bancos concedió a Musk para ayudar a cubrir la compra, por 44 mil millones de dólares.

Según las demandas de Twitter en su litigio contra Musk, X Holdings I se destinaría "únicamente a la realización de las transacciones y a la obtención de financiación para las mismas", indicó Slate.