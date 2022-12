Alimentos saludables para los riñones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Los riñones, como explica el Instituto Nacional de Cáncer, son dos órganos en el abdomen que se encargan de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua (en forma de orina) y ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas en el cuerpo. Además, generan hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Y estos alimentos te ayudarán a cuidarlos.

Como verás, las funciones de los riñones son críticas para el organismo. De ahí la importancia de cuidarlos para no desarrollar padecimientos como insuficiencia renal y, como parte de las recomendaciones en ese sentido, está una buena alimentación.

Ya sea que quieras prevenir o que, desafortunadamente ya presentes una enfermedad renal, lo mejor es que acudas a tu médico para que te brinde las recomendaciones pertinentes. Y también vale la pena conocer cuáles son los alimentos que los especialistas consideran más saludables para el cuidado de los riñones.

La importancia de cuidar los riñones

Los problemas renales no son poco comunes. De acuerdo con los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) tan solo en Estados Unidos 1 de cada 3 adultos tiene algún padecimiento relacionado con este órgano.

La buena noticia es que la alimentación correcta ayuda a que el cuerpo funcione lo mejor posible, y si bien como ya mencionamos lo mejor es acudir con un médico que establezca una dieta personalizada, comer de manera equilibrada, incluyendo ciertos ingredientes ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre y reducir la cantidad de desechos y líquido que los riñones deban manejar.

Empecemos con lo que no se recomienda consumir. CDC señala que se deben evitar suplementos a base de hierbas que pueden empeorar la enfermedad. Asimismo es muy importante reducir el consumo de sal pues con el tiempo los riñones pierden la capacidad de controlar el equilibrio de sodio y agua. Y si se modera su ingesta se ayuda a reducir la presión arterial y la acumulación de líquido en el cuerpo, lo cual es común en las personas con enfermedad de los riñones.

Aunque en un inicio podría parecer todo un reto, en alrededor de 15 días tu organismo y paladar se acostumbrarán a la comida con menos sal, eso sí, la recomendación es agregar sabor con especias, hierbas y condimentos, pero revisa su contenido de sodio.

Por otra parte lo mejor es reducir la ingesta de carne, los lácteos, frijoles, nueces, pan de grano entero y los refrescos de color oscuro, debido a que tienen un alto contenido de fósforo, mineral que no se procesa de manera adecuada si se tiene algún padecimiento en los riñones.

Finalmente también se desaconsejan los alimentos altos en potasio que pueden provocar problemas de corazón. En ese sentido las naranjas, las papas, los tomates y el pan de grano entero no son las mejores elecciones.

Alimentos para cuidar los riñones

Si quieres cuidar tu salud renal la recomendación es elegir alimentos frescos, hechos en casa, la razón es que la comida de restaurantes o envasada generalmente contiene mucho sodio.

Aunque de manera específica CDC recomienda la siguiente lista de alimentos:

Frutas: uvas, cerezas, manzanas, ciruelas

Verduras: coliflor, cebolla, berenjena, nabo, zanahorias y chícharos

Proteínas: carnes magras como aves y pescado, huevos y mariscos sin sal

Carbohidratos: galletas sin sal, pasta, arroz

Bebidas: agua, refrescos de dieta claras, té sin endulzar

Por su parte, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, señala que lo mejor es elegir los alimentos preparados a la parrilla, asados, rostizados o salteados en lugar de fritos.

También recomienda cocinar con aceite en aerosol antiadherente o una pequeña cantidad de aceite de oliva en lugar de mantequilla.

Cuando vayas a preparar carne procura eliminar la grasa y la piel de las aves antes de comerlas.

Y lo mejor es evitar la ingesta de alcohol y no tomar más de una bebida diaria si es mujer y no más de dos si es hombre.