Amazon vende pulsera que te da toques si comes de más

La compañía Amazon presentó un dispositivo peculiar, se trata de un brazalete que promete ayudarte a dejar tus malos hábitos, como comer demasiada comida rápida o morderse las uñas.

No obstante, esta pulsera no es como las demás, ya que cada que incumplas con alguna meta que te hayas fijado, la pulsera Pavlok te dará una descarga eléctrica de 350 voltios.

De acuerdo con el portal Daily Mail, el dispositivo emite toques eléctricos que se pueden programar para crear nuevos hábitos y eliminar malas costumbres, a través de una app que se descarga al celular.

La compañía que las desarrolla afirma que "dentro de 3-5 días", comenzarás a notar que tus ansias se reducirán significativamente si no es que desaparecen por completo. Su precio es de £ 193 en el sitio web de Amazon.

Su uso es bastante fácil, en la app (disponible para Android) el portador de Pavlok determina qué tipo de hábito busca dejar y selecciona la intensidad con la que quiere recibir el castigo por realizar mencionado comportamiento.

Este dispositivo está hecho de silicón y cuenta con 150 descargas, por lo que, dependiendo de cuántas infracciones cometas, la batería debería durante un tiempo.

También es posible vincularla a tu cuenta bancaria, de modo que recibas una descarga por exceder tu límite de gastos, o use un sensor GPS para administrar una descarga eléctrica si no vas al gimnasio.

El inventor, Maneesh Sethi considera que "se siente como si tocara un pomo de la puerta después de frotar sus calcetines en la alfombra".

La Pulsera Pavlok se puede conseguir mediante tiendas online o en la misma página de Plavok y tiene un costo de 199 dólares (3 mil 866 pesos aproximadamente).