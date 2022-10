Apple admite error en iPhone 14

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Hace unas semanas llegó al mercado la nueva generación de smartphones de Apple. En sus distintas versiones, el iPhone 14 sorprendió a los fanáticos de la marca por sus cámaras y su notch dinámico. Sin embargo, la marca ha aceptado un error que está afectando la experiencia de los usuarios.

A pesar de su precio, pues el modelo más económico tiene un costo de 20 mil 999 pesos, y la versión más completa alcanza los 41 mil 999 pesos, muchas fueron las personas que compraron el iPhone 14 en los primeros días de disponibilidad, sin sospechar que se enfrentarían a fallas.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, un error en iOS 16 afecta a los clientes del iPhone 14 quienes están experimentando problemas relacionados con la compatibilidad con la tarjeta SIM.

---Error en iPhone 14 impide utilizarlo

El problema no es menor pues, de acuerdo con un informe dado a conocer por MacRumors, el error impide que los usuarios puedan usar normalmente el móvil debido a que la pantalla se congela.

Apple reconoció que a algunos usuarios de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max les está apareciendo el mensaje: "SIM no compatible" después de lo cual el dispositivo se bloquea por completo.

La compañía de la manzana afirmó que ya está "investigando" el problema pues, asegura, no se trata un problema de hardware, y está pidiendo a los clientes mantener su software actualizado.

Y es que esta no es la primera vez que Apple reconoce un error en sus últimos iPhones. Los usuarios de este modelo han denunciado problemas con las activaciones del dispositivo y las vibraciones de la cámara. No obstante, dichas fallas ya se han solucionado con actualizaciones de iOS 16. De hecho, Apple actualmente está probando iOS 16.1 con desarrolladores y probadores beta, y se espera su lanzamiento global a fines de este mes.

---¿Qué hacer si te aparece el mensaje de error en tu iPhone 14?

Mientras se encuentra una solución definitiva Apple está pidiendo a los usuarios de iPhone 14 que, cuando les aparezca el mensaje de error esperen unos minutos hasta que desaparezca automáticamente.

En caso de que el mensaje se siga mostrando en pantalla el siguiente paso será intentar restaurar el dispositivo, aunque en ese caso la recomendación es dirigirse a una Apple Store o a un proveedor de servicios autorizado para solicitar asistencia técnica y resolver el problema.

Precios de iPhone 14 en México

Si quieres comprar el iPhone 14 te decimos cuáles son los precios en México de sus distintas versiones:

iPhone 14 de 128 GB

Precio: 20,999 pesos



iPhone 14 de 256 GB

Precio: 23,999 pesos



iPhone 14 de 512 GB

Precio: 28,999 pesos



iPhone 14 Plus de 128 GB

Precio: 23,999 pesos



iPhone 14 Plus de 256 GB

Precio: 26,999 pesos



iPhone 14 Plus de 512 GB

Precio: 31,999 pesos



iPhone 14 Pro de 128 GB

Precio: 25,999 pesos



iPhone 14 Pro de 256 GB

Precio: 28,999 pesos



iPhone 14 Pro de 512 GB

Precio: 33,999 pesos



iPhone 14 Pro de 1 TB

Precio: 38,999 pesos



iPhone 14 Pro Max de 128 GB

Precio: 28,999 pesos



iPhone 14 Pro Max de 256 GB

Precio: 31,999 pesos



iPhone 14 Pro Max de 512 GB

Precio: 36,999 pesos



iPhone 14 Pro Max de 1 TB

Precio: 41,999 pesos.