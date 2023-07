Apple busca competir con ChatGPT; este es su modelo de IA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La IA generativa alcanzó a Apple y es que de acuerdo con Mark Gurman, la compañía de Cupertino ya estaría realizando sus primeras pruebas para poner en marcha su propio chatbot.

De acuerdo con la información revelada a Bloomberg, este "AppleGPT" estaría construido sobre una base conocida como "Ajax" y sería el primer intento de la compañía por crear una oferta basada en Inteligencia Artificial que pueda hacerle frente a ChatGPT de OpenAI, Bard de Google, Llama 2 de Meta y próximamente a TruthGPT de Elon Musk.

Así funcionaría Apple GPT

Según la información de Bloomberg, la nueva Inteligencia Artificial de Apple trabajará con Ajax, un modelo que funciona con Machine Learning y el cual funciona para crear grandes modelos de lenguaje (LLM). Esto aún se encuentra en fase de pruebas, sin embargo, ya ha servido para implementar nuevas mejoras en varias herramientas de la compañía como el sistema de búsqueda, Siri e incluso en la aplicación de mapas.

Quienes estarían detrás de este proyecto serían John Giannandrea, jefe de aprendizaje automático e IA de la compañía, así como Craig Federighi, máximo ejecutivo de ingeniería de software de Apple.

Hasta el momento no se ha revelado más información sobre cómo será este nuevo modelo, pues primero se está buscando que esté cumpla con todas las normas necesarias para que se pueda usar de manera adecuada sin poner en peligro la privacidad de los usuarios.

Además, no se sabe si será comercial pero, por el momento, todo señala que será hasta 2024 cuando la compañía revele su nuevo modelo de IA generativa.

La fiebre de la IA generativa

Actualmente, la Inteligencia Artificial está acaparando el terreno tecnológico, es por ello que la mayoría compañías están lanzando sus propios modelos de IA generativa.

Tal es el caso de Elon Musk, quien después de lanzar su compañía de Inteligencia Artificial llamada xAI, advirtió que el siguiente modelo en el que trabajaría sería Truth GPT, el cual "busca la verdad máxima y se preocupa por entender al universo", señaló Musk en una entrevista con Tucker Carlson.

Por su parte, Meta no se ha quedado atrás pues recientemente lanzó Llama 2 en asociación con Microsoft. Esta es la segunda generación de su IA generativa de lenguaje de código abierto.

Bard, la IA de Google ya está disponible en español, mientras que ChatGPT de OpenAI ya está mejorado con el modelo de GPT-4. Ahora, queda esperar a cómo competirán estas inteligencias artificiales en el mercado.