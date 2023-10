¿Cómo activar la alerta sísmica en tu computadora?

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Cada mes de septiembre, los ciudadanos mexicanos están alerta ante los posibles sismos que podrían suceder. Esto debido a que, durante el mes, se producen sismos con regularidad.

Y aunque aún no existe una explicación científica sobre por qué ocurre este fenómeno, es importante durante el mes (y todo el año) tomar nuestras precauciones ante cualquier desastre natural.En México existe la alerta sísmica, pero a veces no es efectiva, por lo que se deben tomar otras alternativas para estar informados ante cualquier temblor.Actualmente existen diversas apps para móviles que pueden alertar sobre un posible sismo, pero si estás trabajando quizá no tengas acceso a tu smartphone. Afortunadamente existe una solución que puede ayudarte a mantener activa la alerta sísmica desde tu computadora.Si quieres saber de qué trata, en Tech Bit te contamos.Así puedes tener una alerta sísmica en tu equipo de computoPor el momento no existe una función como la de Alerta de Sismos de Google para computadora, por lo que tendremos que utilizar otro sistema para lograr mantenernos alerta ante cualquier temblor.Uno de ellos es SkyAlert Home, un sistema perteneciente a SkyAlert el servicio de alerta sísmica que está avalado por organismos internacionales. Este es un nuevo software receptor de alerta sísmica para computadoras, el cual te mandará alertas ante posibles sismos a tu equipo de escritorio.Para obtener el software, es necesario tener una suscripción en SkyAlert App, por lo que debes saber que es un servicio con costo. A continuación, te dejamos el paso a paso para obtenerlo.1. Descarga la aplicación de SkyAlert en tu smartphone.2. En la tienda de SkyAlert de la app hay dos suscripciones anuales: GOLD+ y GOLD Family, elige el paquete que se adecue a tus necesidades.3. Una vez que realices la suscripción, te llegará un correo con un enlace de descarga para instalar la app de SkyAlert Home en tu computadora.4. Cuando termine la instalación, introduce el código que aparece en la app móvil de SkyAlert.¡Y listo! Con ello comenzarás a recibir alertas en tu computadora, sin necesidad de tener tu celular cerca.Vale la pena señalar que la aplicación funciona en segundo plano y está disponible para computadoras con sistemas operativos Windows, Mac o Linux.