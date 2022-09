Apple elimina a VK y Mail.Ru de App Store

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Rusia eliminó todas las aplicaciones de iOS de VK, la segunda compañía tecnológica más grande de Rusia, informó el portal especializado "The Verge".

---Apple retira la mayor red social de Rusia de la App Store

Eso incluye no solo la aplicación de redes sociales VK, que es la quinta más popular en Rusia, sino también otras como Mail.ru y VK Music. La medida se tomó en respuesta a las sanciones del Reino Unido contra el gobierno ruso.

VK confirmó que "Apple bloquea algunas aplicaciones de VK, por lo que no están disponibles para su descarga y actualización en la App Store", según un comunicado de prensa.

"Su funcionalidad principal será familiar y estable... [pero] puede haber dificultades con las notificaciones y los pagos. VK continuará desarrollando y admitiendo aplicaciones para iOS".

"Estas aplicaciones están siendo distribuidas por desarrolladores de propiedad mayoritaria o controlada por una o más partes sancionadas por el gobierno del Reino Unido. Para cumplir con estas sanciones, Apple canceló las cuentas de desarrollador asociadas con estas aplicaciones y las aplicaciones no se pueden descargar de ninguna tienda de aplicaciones, independientemente de su ubicación".

---Apple confirmó que eliminó las apps

Apple confirmó que eliminó las aplicaciones y cerró las cuentas de desarrollador de VK. "Estas aplicaciones están siendo distribuidas por desarrolladores de propiedad mayoritaria o controlada por una o más partes sancionadas por el gobierno del Reino Unido", dijo un portavoz a "The Verge".

"Para cumplir con estas sanciones, Apple canceló las cuentas de desarrollador asociadas con estas aplicaciones y las aplicaciones no se pueden descargar de ninguna tienda de aplicaciones, independientemente de la ubicación. Los usuarios que ya descargaron estas aplicaciones pueden continuar usándolas".

---Reino Unido impuso sanciones a Rusia por falsos referéndums

A principios de esta semana, el gobierno del Reino Unido impuso sanciones a los oligarcas rusos por los falsos referéndums celebrados en Ucrania. En la lista se incluyen ejecutivos de Gazprombank, un banco ruso vinculado a VK.

"Las sanciones de hoy apuntarán a quienes están detrás de estos votos falsos, así como a las personas que continúan apoyando la guerra de agresión del régimen ruso", dijo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, en un comunicado.

El Ministerio de Asuntos Digitales de Rusia le dijo al sitio de medios estatal RT que está investigando los motivos de la eliminación. Las aplicaciones aún están disponibles en Google Play.

A principios de este año, Apple detuvo las ventas de todos sus productos en Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania, al tiempo que limitó Apple Pay y retiró aplicaciones de puntos de venta como RT y Sputnik.

El año pasado entró en vigor una ley rusa que requería que Samsung, Apple y otros fabricantes preinstalaran aplicaciones rusas como VK y Yandex en los dispositivos vendidos allí.