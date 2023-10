Desata AMLO reacciones de streamers tras vencerlos en plataformas digitales

Este miércoles se dio a conocer por medio de la cuenta de "X", antes Twitter, de Streams Charts, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es el "streamer" más visto de habla hispana del mes de agosto.

Algunos de ellos reaccionaron en "X" al triunfo del presidente, pero no fueron los únicos, sino que incluso el mismo Presidente celebró su mérito con una publicación en la que menciona a sus adversarios."Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles —aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos— que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana", escribió.Spreen es considerado uno de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica. En su cuenta de Instagram supera los cinco millones de seguidores, en "X" tiene más de cuatro millones y en YouTube tiene más de seis.En la gráfica de Streams Charts, el influencer ocupa el tercer puesto.Cabe destacar que Streams Charts es una página que recopila datos de las plataformas de transmisión más populares, se encarga de brindar análisis de transmisión detallados y relevantes.A través de su cuenta de "X", Spreen reaccionó al triunfo de AMLO, describiendo lo siguiente: "Soy un adversario del presidente de méxico".Lo que el influencer argentino probablemente no conoce, es que López Obrador hace referencia a sus oponentes políticos como "adversarios".Quizá se trató de un malentendido o AMLO pudo haberse referido a los creadores de contenido como adversarios, ya que Spreen no fue el único en reaccionar, sino también la mexicana Rivers que publicó un saludo de forma irónica."¿Buenos días? Creo", describió en la publicación del presidente.Otro creador de contenido que no guardó silencio fue Ibai Llanos, que por medio de un comentario le hizo saber al mandatario mexicano que si para el mes septiembre vuelve a ganar, entonces le pedirá consejos para mejorar como streamer.Aunque el triunfo del presidente López Obrador como el streamer más visto de habla hispana en el mes de agosto quizá se deba a las conferencias matutinas y a los eventos públicos en los que es partícipe y que además son de interés popular, los usuarios no dejaron pasar la ocasión e hicieron algunos memes.Otros simplemente comentaron lo siguiente: "Qué buen resultado en redes ¿Y en seguridad, empleo, salud y educación?", "Y la queso", "¿Cuántos Bits por un saludo o zing de chill?", "O nos enoja que le vaya bien en redes. Nos enoja que ese sea su único logro", por mencionar algunos.Uno de los comentarios que también destacó el de la página de Stream Charts que agradeció al presidente por compartir su trabajo.