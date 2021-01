Apple está trabajando en un iPhone plegable

Ya son varias las marcas de teléfonos inteligentes que cuentan con modelos con pantalla flexibles. Samsung, Huawei, Oppo y Motorola con un ejemplo de ello y, al parecer, a la lista pronto podría sumarse Apple que, de acuerdo con diversas filtraciones, está trabajando en un iPhone plegable.

De acuerdo con información filtrada por un proveedor chino de la compañía, Apple está probando dos prototipos de iPhone que incluirán pantallas flexibles para ofrecer diferentes tamaños a los usuarios. Aunque, hay que aclarar, que no se espera que lleguen pronto al mercado.

Fue el medio asiático Economic Daily News quien ha filtrado la información y afirma que el iPhone con pantalla flexible contará con una bisagra, casi imperceptible, para ofrecer a los usuarios un modo tableta y un modo smartphone, al estilo del Galaxy Fold de Samsung.

También aseguran que Apple está considerando otra opción de modelo plegable similar al Motorola Razr que se despliega hacia arriba. No se sabe si la intención de la empresa es ver cuál de las tecnologías resulta más efectiva o si tendría la intención de lanzar ambas.

Si los rumores son ciertos, no será sino hasta finales de 2022 o 2023 cuando podríamos ver la llegada de un iPhone plegable.

iPhone 13

Mientras esperamos para saber si la marca de la manzana en verdad tiene la intención de lanzar un modelo con pantalla flexible te compartimos lo que se empieza a decir del iPhone 13.

Una de las características que más destacó Apple de sus modelos iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, es que están equipados con un nuevo escáner LiDAR que permiten tener mejores experiencia de realidad aumentada. Pues, un informe de la cadena de suministro de Digitimes dice que la compañía colocará este sistema en todos sus modelos iPhone 13 en 2021.

Lo anterior quiere decir que el escáner LiDAR ya no será un sistema destinado solo para los modelos más caros. También se afirma que esta tecnología será una de las cartas fuertes de la empresa para sus próximos modelos pues ha asegurado la disponibilidad de los componentes al menos hasta 2023.

Por oytra parte, lo que se especula que diferenciará a los iPhone 13 Pro es que contarán pantallas súper suaves ProMotion de 120Hz que responden de manera más rápida y logran un mejor rendimiento de la batería.

Otro de los rumores respecto al iPhone 13 es que podrían brindar compatibilidad con redes 5G para más países, fuera de los Estados Unidos, entre ellos Reino Unido, Alemania, Canadá, China y Japón.

Según la información filtrada, una empresa taiwanesa llamada Qiqi, que coopera estrechamente con Qualcomm en componentes 5G y Wi-Fi 6, está en proceso de recibir un "gran pedido" de antenas mmWave destinadas a la línea de iPhone 13. Hay que señalar las antenas mmWave de Apple son fabricadas actualmente por la empresa japonesa Murata Manufacturing, que aparentemente compartirá pedidos con Qiqi para el próximo modelo de smartphone.

Asimismo se explica que Qiqi es líder en el diseño de antenas para computadoras portátiles, por lo que también se dice que Apple podría agregar conectividad 5G a su línea de MacBook en algún momento en el futuro.