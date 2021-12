Apple lanza iOS 15.2, watchOS 8.3 y tvOS 15.2

Apple lanzó el día de hoy iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3, tvOS 15.2 y HomePod Software versión 15.2 para todos los usuarios. Esta actualización brinda soporte para Apple Music Voice Plan y más.

---iOS 15.2

iOS 15.2 trae algunos cambios notables para los usuarios de iPhone y iPad. En particular, agrega la función completa de "Informe de privacidad de la aplicación" a la aplicación Configuración.

Con esto, los usuarios ahora pueden ver los datos a los que acceden las aplicaciones, incluidas las aplicaciones de terceros y las aplicaciones de Apple.

No solo eso, sino que Apple también está lanzando a regiones seleccionadas el nivel de suscripción del Apple Music Voice Plan. Por 4.99 dólares al mes, los usuarios pueden disfrutar de más de 90 millones de canciones, miles de listas de reproducción y estaciones de radio con solo preguntarle a Siri.

Configuración de seguridad para menores

Otra gran característica que se lanza con iOS 15.2 y los otros sistemas operativos es una nueva herramienta de seguridad para los padres cuando los niños usan un iPhone: la configuración de seguridad de la comunicación brinda a los tutores la capacidad de habilitar advertencias para los niños cuando reciben o envían fotos que contienen desnudez.

Esta herramienta se anunció junto con los controvertidos planes CSAM de Apple, pero se retrasó debido a la reacción de la comunidad.

---Plan de voz de Apple Music

Apple Music Voice Plan es un nuevo nivel de suscripción que le brinda acceso a todas las canciones, listas de reproducción y estaciones en Apple Music usando Siri.

Solo pregúntale a Siri, te sugerirá música en función de tu historial de escucha.

Play it Again, te permite acceder a una lista de tu música reproducida recientemente.

---Privacidad

El Informe de privacidad de la aplicación en Configuración le permite ver la frecuencia con la que las aplicaciones han accedido a su ubicación, fotos, cámara, micrófono, contactos y más durante los últimos siete días, así como su actividad en la red.

---Mensajes

La configuración de seguridad de la comunicación brinda a los padres la capacidad de habilitar advertencias para los niños cuando reciben o envían fotos que contienen desnudez.

Las advertencias de seguridad contienen recursos útiles para los niños cuando reciben fotografías que contienen desnudez.

---Siri y la búsqueda

Orientación ampliada en Siri, Spotlight y Safari Search para ayudar a los niños y a los padres a mantenerse seguros en línea y obtener ayuda en situaciones inseguras.

---ID de apple

Digital Legacy le permite designar personas como contactos heredados para que puedan acceder a su cuenta de iCloud e información personal en caso de muerte.

--Cámara

El control de foto macro para cambiar a la lente ultra gran angular para capturar fotos y videos macro se puede habilitar en Configuración en iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

---Aplicación de TV

La pestaña Tienda le permite buscar, comprar y alquilar películas y programas de TV, todo en un solo lugar.

---CarPlay

Mapa de la ciudad mejorado en Apple Maps con detalles de carreteras como carriles de giro, medianas, carriles para bicicletas y cruces peatonales para las ciudades admitidas.

Esta versión también incluye las siguientes mejoras para su iPhone:

Hide My Email está disponible en la aplicación Mail para que los suscriptores de iCloud + creen direcciones de correo electrónico únicas y aleatorias.

Find My puede localizar el iPhone por hasta cinco horas cuando está en reserva de energía.

Stocks le permite ver la divisa de un ticker y ver el rendimiento del año hasta la fecha al ver gráficos.

Los recordatorios y las notas ahora le permiten eliminar o cambiar el nombre de las etiquetas.

Esta versión también incluye correcciones de errores para tu iPhone: Es posible que Siri no responda mientras VoiceOver se está ejecutando y el iPhone está bloqueado.

Las fotos ProRAW pueden aparecer sobreexpuestas cuando se ven en aplicaciones de edición de fotos de terceros.

Es posible que las escenas de HomeKit que incluyen una puerta de garaje no se ejecuten desde CarPlay cuando su iPhone está bloqueado.

Es posible que CarPlay no actualice la información de Now Playing para ciertas aplicaciones.

Es posible que las aplicaciones de transmisión de video no carguen contenido en los modelos de iPhone 13.

Los eventos del calendario pueden aparecer en el día equivocado para los usuarios de Microsoft Exchange.