Apple lanza un nuevo iPhone 14 color amarillo

Apple está lanzando una nueva combinación de colores amarillos para el iPhone 14. A diferencia del año pasado, la nueva variante de color no estará disponible para los modelos Pro y solo se enviará con el iPhone 14 base y el 14 Plus.

iPhone amarillo

El nuevo iPhone amarillo agrega un agradable toque de color al dispositivo que, de lo contrario, viene en negro, azul, morado, blanco y rojo. La última vez que vimos un iPhone amarillo fue con el lanzamiento del iPhone 11 en 2019, el sucesor del iPhone XR amarillo que se lanzó en 2018.

Además del nuevo color del iPhone, Apple también lanzó varios nuevos colores de correas para el Apple Whatch con temas de primavera y fundas de silicona para iPhone.

Apple lanza un nuevo color de iPhone cada primavera

Se debe recordar que Apple lanza un nuevo color de iPhone cada primavera desde hace algunos años, revelando un iPhone 13 y 13 Pro "verde alpino" la primavera pasada, y el año anterior un iPhone 12 y 12 mini púrpura brillante.

Para quienes se pregunten si estos equipos tienen otra variación además del color, los nuevos modelos no incluyen ningún cambio, pero podrían ayudar a Apple a continuar vendiendo más teléfonos durante lo que de otro modo sería un período más lento después de la temporada navideña.

iPhone 14

El iPhone 14 llegó originalmente en septiembre pasado, con los modelos Pro y Pro Max como los primeros en venir con el nuevo Dynamic Island de Apple. Si bien desde entonces Apple ha estado actualizando su línea de iPhone 14 con una serie de características nuevas, incluida una función de conectividad satelital que le permite comunicarse con los servicios de emergencia sin servicio celular, las aplicaciones de terceros han agregado soporte para el indicador de estado que ofrece Dynamic Island del dispositivo.

Puede reservar los teléfonos de color amarillo brillante a partir del viernes 10 de marzo y estarán disponibles el 14 de marzo.