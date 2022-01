Apple no tiene planes de entrar al metaverso

El metaverso se ha convertido en un tema del que todo el mundo está hablando, sobre todo después de que Mark Zuckerberg diera a conocer que su compañía Meta (antes Facebook), se encuentra trabajando en su versión de este espacio digital.

---Apple no parece estar interesada en el metaverso

De igual forma, otras compañías han señalado sus planes de lanzar su propia versión del metaverso, sin embargo, Apple no parece estar interesada en ingresar a un entorno completamente virtual.

Según el último boletín del periodista Mark Gurman, del sitio especializado Bloomberg, Apple ha rechazado la idea de un metaverso para su visor de realidad mixta, que se han rumoreado desde hace mucho tiempo.

La misma idea está "fuera de los límites", afirmaron las fuentes de Gurman. La atención se centraría en breves períodos de comunicación, visualización de contenido y juegos.

----Características del visor de Apple

Los rumores anteriores han insinuado que el visor de la firma de Cupertino podría debutar próximamente en algún punto de este 2022, aunque sus especificaciones y público objetivo no están del todo claros.

Las primeras primicias sugirieron que podría tener una resolución de 8K por ojo, más de una docena de cámaras de seguimiento "de adentro hacia afuera" y un enfoque de desarrollador que incluía un precio de 3 mil dólares.

Sin embargo, el conocido analista Ming-Chi Kuo sugirió que el visor de Apple "solo" usarían pantallas 4K y de seis a ocho cámaras, lo que sugiere un dispositivo más asequible.

Si la afirmación es cierta, el enfoque de Apple hacia la realidad mixta sería muy diferente al de su rival Meta. Donde Meta ha cambiado sus estrategias AR y VR hacia el metaverso, Apple parece decidido a evitarlo.

Si esa estrategia podría funcionar o no es otra cuestión. La estrategia informada de Apple podría dar sus frutos si los metaversos tienen problemas y podría frustrar los planes de Meta al limitar el interés general en los mundos virtuales.

Sin embargo, si los metaversos tienen éxito, Apple podría perderse y dar soporte a los entornos de realidad virtual de otros.