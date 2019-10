Apple reanuda uso de humanos en comandos de Siri

Apple volverá a usar seres humanos para revisar las órdenes dictadas a su asistente digital Siri. En agosto, la empresa cesó la práctica y se disculpó por usar seres humanos en vez de máquinas para registrar tales mensajes verbales.

Si bien es común en el mundo de la tecnología, la práctica dejó en entredicho los esfuerzos de Apple de posicionarse como defensora de la privacidad. El director general Tim Cook ha declarado en varias ocasiones el lema de la compañía de que "la privacidad es un derecho humano fundamental", una frase que estuvo incluida en la disculpa.

Los consumidores que instalen la versión actualizada iOS 13.2 podrán elegir que las órdenes verbales se almacenen con la opción "Not Now" ("Ahora no") e incluso cambiarlo después.

Las compañías de tecnología afirman que la práctica les ayuda a mejorar sus servicios de inteligencia artificial.

Pero el uso de seres humanos para escuchar las grabaciones de audio ha suscitado inquietudes porque aumenta la probabilidad de que algún empleado difunda algo que escuchó, incluyendo conversaciones delicadas.

Apple ya había avisado que en esta temporada reanudaría las revisiones humanas, pero no había especificado la fecha. La compañía había también avisado que ya no usaría a contratistas.

Otras compañías de tecnología también han reanudado la práctica tras emitir avisos a los consumidores. Google lo hizo en septiembre, tras tomar medidas para asegurarse de que gente sepa a lo que se ha comprometido. También en septiembre, Amazon dijo que los usuarios de su asistente digital Alexa podrán solicitar que las grabaciones de sus instrucciones sean borradas automáticamente.