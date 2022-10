Apple Watch ayuda a detectar cáncer en niña por su ritmo cardíaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Un Apple Watch ayudó a detectar un cáncer en una menor de 12 años, con la ayuda de su función de notificaciones de frecuencia cardiaca.

Jessica Kitchen, la madre de la niña, decidió llevarla al hospital al notar que el dispositivo alertaba constantemente sobre los elevados ritmos cardiacos de su hija.

En el centro médico, la operaron de apendicitis y en el proceso vieron que tenía un tumor neuroendocrino en el apéndice muy raro en los infantes, informó La Vanguardia.

Cuando los médicos encontraron el tumor de Imani, ya se había extendido a otras partes de su cuerpo, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extirparlo. El procedimiento en el CS Mott Children's Hospital fue exitoso, mencionó el medio Hour Detroit.

"Si el reloj no hubiera sonado, probablemente habría esperado y me la habría llevado en los próximos días", dijo Kitchen.

"Si no hubiera tenido ese reloj, podría haber sido mucho peor", agregó.

A principios de este mes, Apple Watch detectó el embarazo de una mujer de 34 años.

A partir de 2019, la tecnología portátil se ha convertido en un negocio de mil millones de dólares, según The Journal for Nurse Practitioners.

Kitchen dijo que su sentimiento inicial fue de gratitud porque el reloj la había alertado sobre la condición de Imani antes de que fuera demasiado tarde, indicó Hour Detroit.

"Los wearables juegan un papel crucial en ayudar a las personas a desarrollar mejores comportamientos de salud", declaró João Bocas, también conocido como The Wearables Expert, uno de los líderes de opinión más importantes del mundo en esta tecnología.

"Los wearables por sí solos no serán un milagro, pero con la combinación del esfuerzo humano pueden mejorar el bienestar", mencionó Hour Detroit.