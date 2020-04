Apps de mensajería seguras

Debido al incremento de interacciones a través de plataformas digitales, es importante también proteger nuestra identidad, datos personales e incluso, relaciones interpersonales.

WhatsApp, aunque es la más popular, no es la única aplicación de mensajería instantánea disponible en el mercado. Hay otras que tienen medidas de seguridad estrictas que las hacen una buena opción para mantener el contacto con tus seres queridos.

Signal

Esta aplicación, de código abierto, cuenta con un protocolo de cifrado de extremo a extremo que mantiene la privacidad de tus chats gracias a la tecnología de código abierto Signal Protocol. Además "está diseñada para funcionar en el entorno más restringido posible". Esta app la ha recomendado Edward Snowden, ex empleado de la CIA y la NSA. Está disponible para Android y iOS.

Telegram

Esta aplicación cuenta con un aviso de privacidad claro y conciso basado en dos principios: no usan datos personales para mostrar publicidad y solamente guardan la data necesaria que Telegram necesita para funcionar (datos muy básicos). Sin embargo, todo en Telegram (chats, grupos, multimedia, etcétera) está cifrado. Además, ofrece los chats secretos que pueden ser programados para que se destruyan automáticamente. Disponible para iOS y Android.

Threema

Esta aplicación suiza permite utilizarse de forma completamente anónima: no se necesita revelar información privada ni abrir una cuenta para hacer uso de la plataforma. Threema cifra todas las comunicaciones de extremo a extremo. Esto incluye mensajes, llamadas de voz, chats de grupo, archivos multimedia y hasta mensajes de estado. Según la compañía, sólo los destinatarios pueden leer los mensajes. Esta plataforma utiliza la biblioteca de criptografía NaCl - de código abierto - para el cifrado de datos. Tiene un costo de 59 pesos tanto en la Google Play Store como en la App Store.

Dust

Disponible para iOS y Android, esta app ofrece funciones de seguridad y cifrado para mantener la privacidad del usuario. La aplicación utiliza una combinación de algoritmos de encriptación que trabajan con dos claves: una pública y otra privada. Para garantizar la seguridad, la app no almacena información en la memoria interna del teléfono. Además, se pueden configurar los mensajes para su autodestrucción después 24 horas o de su lectura. Otra función de Dust es que no muestra los nombres de usuario en el mensaje y notifica si se realiza una captura de pantalla.

Silence

Esta es una aplicación que sólo está disponible para Android. Silence utiliza el mismo sistema de encriptación de Signal al enviar y recibir mensajes cifrados de SMS y MMS. No requiere de un registro previo. Debido a que Silence se comunica usando SMS, no se requieren servidores ni conexión a Internet. Gracias al cifrado local que utiliza, en caso de que el móvil sea extraviado o robado, los mensajes estarán protegidos. Es de código abierto.