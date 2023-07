Así funciona el streaming gratuito de Google

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Si te gusta ver películas, series o documentales en diferentes aplicaciones, te conviene saber que Google ha lanzado su nueva app de TV en línea para que los internautas puedan tener acceso al contenido audiovisual de sus aplicaciones de streaming. Aquí te contamos más detalles sobre cómo usar la nueva app de Google.

Este lanzamiento funciona con la tecnología de Android TV y la app se puede descargar para cualquier dispositivo o televisión que tenga sistema operativo Android.

Google TV se encarga de reunir todas tus plataformas de streaming en una sola pantalla, para que puedas encontrar qué ver sin tener que ir de aplicación en aplicación, además puedes utilizar tu voz para buscar entre todas tus aps, incluida la televisión en directo y YouTube lo que quieres ver en ese momento, u organizarlos en tus watchlist.

De acuerdo con Google, lo canales de TV en vivo como Haystack News, Plex, Pluto TV y Tubi están disponibles sin cargo en Estados Unidos. Puedes explorar sus canales en la pestaña En vivo, tus recomendaciones y los resultados de la búsqueda. Para ver sus canales, debes instalar sus apps. También puedes agregar canales de TV en vivo de suscripciones pagadas, como YouTube TV, Sling TV y Philo.

En cuanto a México, ya puedes ver el contenido de Tubi TV, sin embargo, falta la actualización de alrededor de 10 mil apps en nuestro país, por lo que seguramente aquí también podrás disfrutar de más contenido gratuito.

Aunque la plataforma alberga un catálogo de series y películas disponibles en apps como Disney Plus, HBO, Prime Video, Star +, Paramount + y Tubi TV, entre otras, deberás pagar la suscripción al streaming que desees para poder ver su contenido.

Así que para acceder a Google TV y descubrir el contenido streaming gratuito que está disponible en la app, necesitas tener una cuenta de Google, conexión a internet y un dispositivo de streaming como una smart TV y un celular en el que deberás descargar la app. Cabe resaltar que es posible que algunos contenidos no estén disponibles de manera gratuita en todos los países.

En cuanto instales Google TV en tu teléfono, podrás conectar la app con tu smart TV para que puedas usar tu dispositivo móvil como control remoto y reproducir las películas y programas que elijas. En caso de que no cuentes con una pantalla de TV streaming, puedes usar un dispositivo Chromecast.

El primer paso consiste en conectar el Chromecast al puerto HDMI de la televisión, luego se debe configurar y sincronizar el dispositivo móvil con la pantalla de TV, para poder visualizar todo el contenido streaming gratuito que esté disponible en la plataforma.