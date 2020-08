Así puedes cambiar tu nombre en diferentes redes sociales

Existen distintas redes sociales, todas con distintos objetivos. La identidad que tomamos en ellas, o el nombre de usuario que elegimos, puede ser uno al inicio pero, ¿qué pasa cuando decidimos que ya no va con nuestra personalidad o simplemente queremos tener algo un poco más serio y profesional?

Los cambios en los usernames o nombres en nuestras redes sociales sí son posibles. Puede ser que legalmente cambiaste tu nombre y quieres que se refleje en tus redes; o decidiste tomar un enfoque distinto en ellas; o simplemente se te ocurrió. No importa cuál sea la razón detrás de la decisión de cambiarlos, es válido realizar los ajustes necesarios. Es importante aclarar que hay algunas aplicaciones o portales que no te permitirán realizar este tipo de modificaciones. Afortunadamente, la gran mayoría sí lo permite. A continuación, te explicaremos cómo hacerlo en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.

Facebook

Lo ideal es que en Facebook tengas tu nombre real. Sin embargo, hay ocasiones y personas, con las que esto no siempre se cumple. Además, puedes agregar un nombre alternativo. Para cambiar tu nombre en la red social de Mark Zuckerberg, deberás entrar al sitio web desde una PC (o el sitio de escritorio).

En la esquina superior derecha, haz click en el botón con el triángulo invertido. Sigue la siguiente ruta Configuración y privacidad > General. Ahí, tendrás la opción de cambiar tu nombre pero debes tener muy en cuenta que si realizas la modificación, no podrás volver a cambiar tu nombre en Facebook durante 60 días.

Si lo único que quieres hacer es cambiar es el nombre de usuario, que es la URL directa a tu perfil de Facebook, ahí también se encuentra la opción. Sólo debes dar click en la opción de editar.

Twitter

Una de las características de Twitter es que tanto los nombres, como los nombres de usuario (o arrobas), se pueden cambiar de manera más sencilla. Entre la comunidad tuitera, esto es una práctica común. Incluso, los tuiteros constantemente se esfuerzan por tener las arrobas o nombres de usuario más creativos.

Para cambiar el nombre de usuario, la arroba, desde el sitio de escritorio, es necesario seguir la ruta a continuación: más opciones > configuración y privacidad > cuenta > nombre de usuario. Ahí, podrás realizar los cambios o ajustes a tu arroba. Es decir, si eres @unusuario podrás cambiarlo a @otrousuario. No olvides comentarlo a tus seguidores para que sepan cuál es tu nueva arroba y puedan continuar interactuando contigo.

El proceso para cambiar el nombre, el que aparece justo arriba de la arroba cuando visitas tu perfil, es totalmente diferente. Para hacerlo, deberás ir a tu perfil de Twitter. Una vez ahí, abajo de tu imagen de portada o banner, del lado derecho, podrás ver un botón que dice "editar perfil".

Al darle click en esa opción, se desplegará una nueva ventana. Desde ahí podrás modificar no sólo tu nombre, sino también tu avatar (o foto de perfil), biografía, ubicación, sitio web y fecha de nacimiento. No olvides dar click en Guardar Cambios antes de cerrar esa ventana.

Instagram

Como en el caso de Twitter, Instagram te permite tener nombre de usuario y el nombre que aparece en tu perfil de la aplicación.

Para realizar estos ajustes, primero debes abrir la aplicación en tu móvil. Del lado derecho, hasta abajo, se encuentra una miniatura de tu foto. Presiona ahí para abrir tu perfil. Una vez ahí, en la parte superior, justo debajo de tu descripción, habrá una opción que dice Editar Perfil.

En la página que se desplegará, podrás ver distintos rubros que podrás modificar. Entre ellos, la foto de perfil, el nombre (que es el que aparece en tu perfil); el nombre de usuario (que es tu arroba o como la gente te puede buscar en la aplicación); tu biografía y sitio web.

Además, si cuentas con perfil de empresa, desde ahí se puede vincular tu página de Facebook (si cuentas con una). También podrás cambiar la categoría de tu perfil, las opciones de contacto, los botones de llamada a la acción y la visualización del perfil (o sea, lo que quieres mostrar).

TikTok

Cambiar esta información en la aplicación de videos cortos, es muy sencillo. Sólo basta abrir la aplicación e ir a nuestro perfil (sólo debes presionar donde dice Yo). Ahí, aprieta la opción de Editar perfil. Ahí podrás cambiar tanto tu nombre como nombre de usuario. Así como la foto de perfil, agregar una descripción y vincular con tus cuentas de Instagram y YouTube.